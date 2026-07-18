AffÃ¤re um Leihmutter: Unionsfraktionschef Spahn tritt zurÃ¼ck

Jaens Spahn (rechts) und sein Mann im Jahr 2018

Angesichts der AffÃ¤re um eine Leihmutter hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Das teilte er der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem Schreiben mit.

Angesichts der AffÃ¤re um eine Leihmutter hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. "Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus SÃ¶der, darÃ¼ber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurÃ¼cktrete", heiÃŸt es in einer Mitteilung an die Bundestagsfraktion, die der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag.



"Mir ist in den letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persÃ¶nliches GlÃ¼ck, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu grÃ¼nden und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt", heiÃŸt es darin weiter. Der "Spagat" zwischen der Entscheidung fÃ¼r ein Kind durch Leihmutterschaft und der "nachvollziehbaren Erwartung" an einen Fraktionschef sei grÃ¶ÃŸer geworden, als er es erwartet habe.



KÃ¼rzlich war bekannt geworden, dass Spahn und sein Mann Eltern eines in den USA von einer Leihmutter zur Welt gebrachten Kinds wurden. Dieses Verfahren ist in Deutschland verboten. AuÃŸerdem hatte der CDU-Parteitag erst Anfang des Jahres einen Beschluss zur Ablehnung der Leihmutterschaft gefasst.



Spahn sah sich seither mit RÃ¼cktrittsforderungen und VorwÃ¼rfen konfrontiert, privat anders zu handeln als in seiner politischen Funktion. Eigentlich wollte Spahn die Fraktion im September Ã¼ber seine politische Zukunft entscheiden lassen. Am Samstag wuchs aber der Druck, zeitnah eine Entscheidung herbeizufÃ¼hren.