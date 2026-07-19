Europarat: Fifa muss nach Trump-Skandal bei der WM an eigener "IntegritÃ¤t" arbeiten

US-PrÃ¤sident Donald Trump und Fifa-Chef Gianni Infantino

Kurz vor dem Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft hat der GeneralsekretÃ¤r des Europarats, Alain Berset, den Weltverband Fifa dazu aufgefordert, den Sport kÃ¼nftig vor politischem und finanziellem Druck zu schÃ¼tzen.

Kurz vor dem Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft hat der GeneralsekretÃ¤r des Europarats, Alain Berset, den Weltverband Fifa dazu aufgefordert, den Sport kÃ¼nftig vor politischem und finanziellem Druck zu schÃ¼tzen. Berset verwies in einer am Sonntag verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung insbesondere auf die nachtrÃ¤gliche Aberkennung einer roten Karte des US-Spielers Folarin Balogun nach einer Intervention von US-PrÃ¤sident Donald Trump bei Fifa-Chef Gianni Infantino.Â Â



Die Fifa solle eine "dritte Halbzeit" bis zur nÃ¤chsten WM einlÃ¤uten und "dringend daran arbeiten, die IntegritÃ¤t des Sports zu stÃ¤rken", die durch "Geld und Macht" bedroht sei, erklÃ¤rte Berset weiter. Politischer Einfluss erstrecke sich "nunmehr bis auf das Spielfeld", schrieb Berset zur Intervention Trumps bei Fifa-Chef Infantino. "Wenn sich Regeln zurechtbiegen lassen, kann jedes Ergebnis in Zweifel gezogen werden." Die WM "endet heute Abend - die Fragen bleiben".



Neben diesem Fall von einer "unter Druck ausgesetzten Sanktion" sei die WM in den USA, Mexiko und Kanada durch das "Infragestellen der AutoritÃ¤t der Schiedsrichter" geprÃ¤gt gewesen, fÃ¼gte er hinzu. Zudem Ã¤uÃŸerte er Kritik an "rassistischen Ã„uÃŸerungen" gegen Spieler, die teilweise auch von Politikern getÃ¤tigt worden seien. Die Ausweitung von WettmÃ¶glichkeiten habe zudem "Betrug TÃ¼r und Tor geÃ¶ffnet".



Im WM-Finale treffen um 21.00 Uhr MESZ Spanien und Argentinien im MetLife Stadium vor den Toren von New York aufeinander. Die WM 2030 findet in Spanien, Portugal und Marokko statt.



Der Europarat, dem 46 Mitgliedstaaten angehÃ¶ren, wacht seit 1949 Ã¼ber Demokratie und Menschenrechte auf dem Kontinent.