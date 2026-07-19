Politik

Europarat: Fifa muss nach Trump-Skandal bei der WM an eigener "IntegritÃ¤t" arbeiten

  • AFP - 19. Juli 2026, 12:15 Uhr
Bild vergrößern: Europarat: Fifa muss nach Trump-Skandal bei der WM an eigener IntegritÃ¤t arbeiten
US-PrÃ¤sident Donald Trump und Fifa-Chef Gianni Infantino
Bild: AFP

Kurz vor dem Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft hat der GeneralsekretÃ¤r des Europarats, Alain Berset, den Weltverband Fifa dazu aufgefordert, den Sport kÃ¼nftig vor politischem und finanziellem Druck zu schÃ¼tzen.

Kurz vor dem Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft hat der GeneralsekretÃ¤r des Europarats, Alain Berset, den Weltverband Fifa dazu aufgefordert, den Sport kÃ¼nftig vor politischem und finanziellem Druck zu schÃ¼tzen. Berset verwies in einer am Sonntag verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung insbesondere auf die nachtrÃ¤gliche Aberkennung einer roten Karte des US-Spielers Folarin Balogun nach einer Intervention von US-PrÃ¤sident Donald Trump bei Fifa-Chef Gianni Infantino.Â Â 

Die Fifa solle eine "dritte Halbzeit" bis zur nÃ¤chsten WM einlÃ¤uten und "dringend daran arbeiten, die IntegritÃ¤t des Sports zu stÃ¤rken", die durch "Geld und Macht" bedroht sei, erklÃ¤rte Berset weiter. Politischer Einfluss erstrecke sich "nunmehr bis auf das Spielfeld", schrieb Berset zur Intervention Trumps bei Fifa-Chef Infantino. "Wenn sich Regeln zurechtbiegen lassen, kann jedes Ergebnis in Zweifel gezogen werden." Die WM "endet heute Abend - die Fragen bleiben".

Neben diesem Fall von einer "unter Druck ausgesetzten Sanktion" sei die WM in den USA, Mexiko und Kanada durch das "Infragestellen der AutoritÃ¤t der Schiedsrichter" geprÃ¤gt gewesen, fÃ¼gte er hinzu. Zudem Ã¤uÃŸerte er Kritik an "rassistischen Ã„uÃŸerungen" gegen Spieler, die teilweise auch von Politikern getÃ¤tigt worden seien. Die Ausweitung von WettmÃ¶glichkeiten habe zudem "Betrug TÃ¼r und Tor geÃ¶ffnet".

Im WM-Finale treffen um 21.00 Uhr MESZ Spanien und Argentinien im MetLife Stadium vor den Toren von New York aufeinander. Die WM 2030 findet in Spanien, Portugal und Marokko statt.

Der Europarat, dem 46 Mitgliedstaaten angehÃ¶ren, wacht seit 1949 Ã¼ber Demokratie und Menschenrechte auf dem Kontinent.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz erwÃ¤gt Kabinettsumbildung nach Spahn-RÃ¼cktritt
    Merz erwÃ¤gt Kabinettsumbildung nach Spahn-RÃ¼cktritt

    Bundeskanzler Friedrich Merz erwÃ¤gt als Folge des RÃ¼cktritts von Unionsfraktionschef Jens Spahn (beide CDU) eine Kabinettsumbildung seiner Bundesregierung. "Es kÃ¶nnte eine

    Mehr
    Ukrainer protestieren weiter gegen Verteidigungsminister-Aus - Erneute russische Angriffe
    Ukrainer protestieren weiter gegen Verteidigungsminister-Aus - Erneute russische Angriffe

    Inmitten anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine haben erneut tausende Menschen im Land gegen die AblÃ¶sung des beliebten Verteidigungsministers Mychailo Fedorow

    Mehr
    Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in Kuba: Dissident Otero AlcÃ¡ntara in die USA ausgereist
    Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in Kuba: Dissident Otero AlcÃ¡ntara in die USA ausgereist

    Nach VerbÃ¼ÃŸen einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe ist der regierungskritische kubanische KÃ¼nstler Luis Manuel Otero AlcÃ¡ntara in die Vereinigten Staaten ausgereist.

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Zwei deutsche Bergsteiger in Ã–sterreich tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt
    Zwei deutsche Bergsteiger in Ã–sterreich tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt
    Mindestens 50 Soldaten in Mali bei Dschihadisten-Angriff getÃ¶tet
    Mindestens 50 Soldaten in Mali bei Dschihadisten-Angriff getÃ¶tet
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Selenskyj: Russland startet massiven Raketenangriff auf Kiew
    Selenskyj: Russland startet massiven Raketenangriff auf Kiew
    Nach Sturz von DB-Mitarbeiter aus fahrendem Zug: GDL fordert Konsequenzen
    Nach Sturz von DB-Mitarbeiter aus fahrendem Zug: GDL fordert Konsequenzen
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer

    Top Meldungen

    SÃ¼dkorea will Won zu
    SÃ¼dkorea will Won zu "frei konvertierbarer WÃ¤hrung" machen

    Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "frei

    Mehr
    Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung
    Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes Recycling

    Mehr
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze

    Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der Bundesverband

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts