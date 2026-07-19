Politik

Merz erwÃ¤gt Kabinettsumbildung nach Spahn-RÃ¼cktritt

  • AFP - 19. Juli 2026, 13:07 Uhr
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Merz in BrÃ¼hl
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz erwÃ¤gt als Folge des RÃ¼cktritts von Unionsfraktionschef Jens Spahn (beide CDU) eine Kabinettsumbildung seiner Bundesregierung.

Bundeskanzler Friedrich Merz erwÃ¤gt als Folge des RÃ¼cktritts von Unionsfraktionschef Jens Spahn (beide CDU) eine Kabinettsumbildung seiner Bundesregierung. "Es kÃ¶nnte eine Gelegenheit sein", sagte Merz im "Sommerinterview" des ZDF.Â Dieses sollte am Sonntagabend in voller LÃ¤nge in der Sendung "Berlin direkt" ausgestrahlt werden.

Als Nachfolger Spahns wird der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) gehandelt. Seine Berufung an die Fraktionsspitze wÃ¼rde eine Neubesetzung im Kabinett nÃ¶tig machen. Merz wollte sich nicht konkret zu den Chancen von Frei Ã¤uÃŸern. "Es kÃ¶nnte eine Gelegenheit sein, noch einmal Ã¼ber die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken", bekrÃ¤ftigte der Kanzler seine EinschÃ¤tzung der Folgen des Spahn-RÃ¼cktritts.

Merz sagte, er wolle "in den nÃ¤chsten Tagen" Ã¼ber die Spahn-Nachfolge beraten. Die Unionsfraktion sei zwar in der Sommerpause, aber sie sei arbeitsfÃ¤hig. "Wir werden relativ bald einen Vorschlag machen, aber es drÃ¤ngt uns jetzt die Zeit nicht", sagte der CDU-Vorsitzende.Â 

Spahn war zurÃ¼ckgetreten, nachdem sich die Kritik an seiner FamiliengrÃ¼ndung durch Leihmutterschaft massiv verschÃ¤rft hatte. Laut Spahn ist sein Ehemann der leibliche Vater des Kinds, das die Frau ausgetragen hat. In Deutschland ist ein solches Vorgehen nicht erlaubt - die CDU hatte erst jÃ¼ngst ihre Ablehnung von Leihmutterschaften bekrÃ¤ftigt.

Merz kritisierte den zurÃ¼ckgetretenen Fraktionschef massiv fÃ¼r seine Kommunikation in der Sache. Spahn habe die CDU und die Fraktion erst "sehr sehr spÃ¤t" informiert. "Wenn wir Zeit gehabt hÃ¤tten, hÃ¤tten wir das in Ruhe besprechen kÃ¶nnen, aber die Zeit hatten wir nicht."

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