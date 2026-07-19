Russland greift ukrainische Hauptstadt Kiew an - laut MilitÃ¤rverwaltung ein Toter

Durch Angriff erhellter Nachtimmel Ã¼ber Kiew

Einen Tag nach ukrainischen Angriffen auf Russland mit acht Toten hat die russische Armee mehrere Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen. Darunter waren laut BehÃ¶rden WohnhÃ¤user. Laut der MilitÃ¤rvweraltung wurde ein Mensch getÃ¶tet.

Einen Tag nach ukrainischen Angriffen auf Russland mit acht Toten hat die russische Armee mehrere Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen, darunter laut BehÃ¶rden WohnhÃ¤user. Der MilitÃ¤rverwaltung zufolge wurde dabei in der Nacht zu Sonntag ein Mensch getÃ¶tet. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj reagierte derweil auf die Proteste gegen die AblÃ¶sung von Verteidigungsminister Mychailo Fedorow und deutete VerÃ¤nderungen in der ArmeefÃ¼hrung an.



Die ukrainischen BehÃ¶rden machten unterschiedliche Angaben zu den Opfern der jÃ¼ngsten Angriffe auf Kiew. Die MilitÃ¤rverwaltung der Hauptstadt sprach unter Berufung auf vorlÃ¤ufige Angaben von einem Toten. BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko zufolge wurden sieben Menschen verletzt; von mÃ¶glichen Todesopfern sprach er zunÃ¤chst nicht. Laut dem ukrainischen Katastrophenschutz wurden zwei Menschen verletzt.Â



Eine Detonation war so stark, dass sie die Alarmanlagen geparkter Autos im Stadtzentrum aktivierte, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Explosionen waren auch in Luftschutzeinrichtungen zu hÃ¶ren. Kurz zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor ballistischen Raketen gewarnt, die sich Kiew nÃ¤herten.Â



Laut BÃ¼rgermeister Klitschko und den BehÃ¶rden lÃ¶sten die Angriffe BrÃ¤nde aus und beschÃ¤digten GebÃ¤ude in mehreren Stadtteilen. Laut der MilitÃ¤rverwaltung wurde ein WohngebÃ¤ude im Bezirk Schewtschenkiwsky getroffen. Zudem sei ein Einkaufszentrum mit Freizeiteinrichtungen im Stadtteil Dniprowsky getroffen worden.Â Klitschko berichtete von brennenden Fahrzeugen und Rauch in der NÃ¤he eines Einkaufszentrums im Bezirk Desniansky. In einem Wohnhaus im Bezirk Swjatoschynsky sei ein Feuer ausgebrochen, ebenso in einem Supermarkt in Solomjanskiji. Dort sei auch ein Wohnhaus getroffen worden.



Russland Ã¼berzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren fast tÃ¤glich mit Raketen- und Drohnenangriffen. Die ukrainische Armee verstÃ¤rkte ihre Drohnenangriffe auf Russland zuletzt deutlich. Bei Angriffen auf zwei Logistikzentren in Russland waren nach BehÃ¶rdenangaben am frÃ¼hen Samstag insgesamt acht Menschen getÃ¶tet worden.



PrÃ¤sident Selenskyj sagte mit Blick auf die anhaltenden Proteste gegen die AblÃ¶sung von Verteidigungsminister Fedorow: "NatÃ¼rlich hÃ¶re ich, was die Menschen sagen." Er habe sowohl mit Fedorow als auch mit Armeechef Oleksander Syrsky gesprochen. "Entscheidungen bezÃ¼glich der Armee werden ausgearbeitet", fÃ¼gte er hinzu. In ukrainischen Medien wurde Ã¼ber eine mÃ¶gliche Entlassung des Armeechefs spekuliert.Â



Der beliebte Verteidigungsminister Fedorow war am Mittwoch im Rahmen einer Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten. Am Samstag versammelten sich den dritten Tag in Folge zahlreiche Demonstranten in Kiew, um gegen Fedorows AblÃ¶sung zu protestieren. Zugleich forderten sie Syrskys RÃ¼cktritt.



In seiner ersten Reaktion auf die Proteste dankte Fedorow den Demonstranten. "Ich glaube, dass sich alles zum Guten wenden wird", erklÃ¤rte er.Â



FÃ¼r viele Ukrainer verkÃ¶rperte der Verteidigungsminister, der nur sechs Monate im Amt war, die Modernisierung der von BÃ¼rokratie und KorruptionsvorwÃ¼rfen belasteten Armee. Fedorow hatte die Digitalisierung der StreitkrÃ¤fte und den Einsatz von Drohnen vorangetrieben. Unter seiner Leitung wurden zudem die BezÃ¼ge von Soldaten deutlich erhÃ¶ht und PlÃ¤ne fÃ¼r eine schrittweise Demobilisierung entwickelt.



Nach seinem RÃ¼ckzug warf Fedorow Armeechef Syrsky vor, seine Entlassung mit einem Ultimatum erzwungen zu haben. Er kritisierte zudem langsame bÃ¼rokratische AblÃ¤ufe und mangelnde FlexibilitÃ¤t innerhalb der StreitkrÃ¤fte.