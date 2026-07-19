Israelische Siedler legen Feuer an Moschee im Westjordanland

In Brand gesteckter Eingang der Moschee in At-Tuwani

Israelische Siedler haben an einer Moschee in der Ortschaft At-Tuwani im besetzten Westjordanland Feuer gelegt. Den Dorfbewohnern sei es selbst gelungen, den Brand zu lÃ¶schen, erklÃ¤rte der Dorfvorsteher.

Israelische Siedler haben in der Nacht zum Sonntag an einer Moschee im besetzten Westjordanland Feuer gelegt. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, war der Eingang des GebÃ¤udes in der Ortschaft At-Tuwani schwarz vom RuÃŸ der Flammen. An den AuÃŸenwÃ¤nden waren hebrÃ¤ische SchriftzÃ¼ge und ein Davidstern zu sehen.Â



Den Brand gelegt habe eine Gruppe aus rund 20 Siedlern, erklÃ¤rte der Dorfvorsteher Mohammed Rabie. Einige von ihnen seien maskiert gewesen. Demnach legten sie an zwei weiteren HÃ¤usern und einer Molkerei Feuer. Als die Besitzer aus den GebÃ¤uden gekommen seien, seien die Siedler geflohen. Den Dorfbewohnern gelang es demnach selbst, die BrÃ¤nde zu lÃ¶schen.



Die israelische Polizei teilte mit, sie habe nach Berichten Ã¼ber anhaltende Gewalt EinsatzkrÃ¤fte in das Dorf entsandt. DarÃ¼ber hinaus sei eine "Untersuchung der UmstÃ¤nde des Vorfalls" eingeleitet worden. Rabie bestÃ¤tigte, dass Vertreter der israelischen Armee, der Polizei und der Feuerwehr den Tatort inspiziert hÃ¤tten.Â



Der palÃ¤stinensische Aktivist Ossama Mahamra berichtete indes, der Angriff der Siedler habe sich vor den Augen israelischer Soldaten ereignet - schlieÃŸlich habe sich in nÃ¤chster NÃ¤he ein Wachturm der israelischen Armee befunden.Â



Seit dem GroÃŸangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und im Zuge des dadurch ausgelÃ¶sten Kriegs im Gazastreifen hat auch im Westjordanland die Gewalt deutlich zugenommen.Â



Seitdem wurden in dem PalÃ¤stinensergebiet nach einer AFP-ZÃ¤hlung auf Grundlage von Daten des palÃ¤stinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 1088 PalÃ¤stinenser durch israelische Soldaten oder Siedler getÃ¶tet. Im selben Zeitraum wurden in dem Gebiet nach israelischen Angaben mindestens 46 Israelis - Soldaten und Zivilisten - getÃ¶tet.



Das UN-BÃ¼ro fÃ¼r humanitÃ¤re Angelegenheiten (Ocha) hatte unlÃ¤ngst erklÃ¤rt, die Zahl der Gewalttaten israelischer Siedler gegen PalÃ¤stinenser im Westjordanland habe ein "beispielloses AusmaÃŸ" erreicht. Demnach kommt es im Durchschnitt zu sechs Angriffen pro Tag. Erst am Samstag war ein 17 Jahre alter NachwuchsfuÃŸballer nach palÃ¤stinensischen Angaben seinen Verletzungen erlegen, die ihm ein israelischer Siedler eine Woche zuvor zugefÃ¼gt hatte.Â