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Bundeswehr fehlen knapp 2.000 Soldaten fÃ¼r Litauen-Brigade

  • dts - 18. Juli 2026, 14:05 Uhr
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Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r den Aufbau der dauerhaft in Litauen stationierten Bundeswehr-Brigade fehlen nach internen Unterlagen derzeit noch knapp 2.000 Soldaten. Das geht aus internen Papieren hervor, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet und die den Stand von Mitte Juni dokumentieren. Das Verteidigungsministerium erklÃ¤rte dagegen auf Anfrage, die Aufstellung der Brigade verlaufe "planmÃ¤ÃŸig" und man setze vorerst weiterhin auf Freiwilligkeit.

Den Unterlagen zufolge liegt die Personalgewinnung in mehreren VerbÃ¤nden deutlich hinter den Zielen zurÃ¼ck. Teilweise erreichten betroffene Einheiten weniger als 30 Prozent ihres vorgesehenen Personalumfangs, zahlreiche weitere weniger als 50 Prozent. Bei den Fernmeldetruppen lag der Besetzungsstand demnach bei knapp 40 Prozent des angestrebten Solls. Von zehn ausgewerteten VerbÃ¤nden und Einheiten wurden vier als "ungenÃ¼gend" und drei als "grenzwertig" eingestuft.

In den Akten heiÃŸt es, insbesondere die Gewinnung von Mannschaftssoldaten und spezialisierten Unteroffizieren stelle in allen Einheiten und VerbÃ¤nden eine Herausforderung dar. Zwar zeigten verstÃ¤rkte WerbemaÃŸnahmen Erfolge, sie deckten den Bedarf an freiwilligen Bewerbern jedoch weiterhin nicht.

Das Verteidigungsministerium erklÃ¤rte hingegen, dass man optimistisch bleibe. Zuletzt seien unter anderem Informationsflyer erstellt und eine Hotline fÃ¼r Interessierte eingerichtet worden. Dort, wo es erforderlich sei, mÃ¼ssten jedoch im Zweifel verpflichtende MaÃŸnahmen ergriffen werden. Zum mÃ¶glichen Umfang solcher Verpflichtungen sei derzeit noch keine abschlieÃŸende belastbare Aussage mÃ¶glich.

Die Bundeswehr will bis 2027 rund 4.800 Soldaten dauerhaft fÃ¼r die Brigade in Litauen bereitstellen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dÃ¼rfte ein Teil der Dienstposten voraussichtlich nicht ausschlieÃŸlich mit Freiwilligen besetzt werden kÃ¶nnen. Die Einsatzbereitschaft habe Vorrang. Bis zum geplanten Verlegezeitraum im Jahr 2027 sollen nach Nato-Vorgaben 90 Prozent der Dienstposten besetzt sein.

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