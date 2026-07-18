Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien getÃ¶tet

US-Kampfhubschrauber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Damaskus (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge des Iran-Kriegs sind mindestens zwei weitere US-Soldaten ums Leben gekommen. Diese seien bei der Abwehr iranischer Raketen- und Drohnenangriffe in Jordanien getÃ¶tet worden, teilte das US-Zentralkommando Centcom am Samstag mit. Ein weiterer Soldat werde derzeit noch vermisst.



Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag, als StreitkrÃ¤fte des US-MilitÃ¤rs gemeinsam mit Partnern iranische Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen abwehrten.



Vier weitere US-Soldaten wurden zur medizinischen Behandlung in KrankenhÃ¤user nach Jordanien gebracht. Sie konnten inzwischen entlassen werden. Weitere EinsatzkrÃ¤fte, die wegen leichter Verletzungen untersucht wurden, sind nach Angaben von Centcom in den Dienst zurÃ¼ckgekehrt.



Die IdentitÃ¤t der beiden getÃ¶teten Soldaten werde aus RÃ¼cksicht auf die AngehÃ¶rigen erst 24 Stunden nach der Benachrichtigung der Familien bekanntgegeben, teilte das US-Zentralkommando weiter mit.

