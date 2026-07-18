Bei iranischen Angriffen auf Ziele in Jordanien sind nach Angaben des Pentagon zwei US-Soldaten getÃ¶tet worden. Ein weiterer MilitÃ¤rangehÃ¶riger werde vermisst, teilte das US-Verteidigungsministerium am Samstag mit. Das Regionalkommando Centcom erklÃ¤rte, vier US-Soldaten seien zudem verletzt worden, als sich die US-Armee und verbÃ¼ndete Truppen in Jordanien "gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigten".
Zuletzt war der Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder eskaliert. Die US-Armee Ã¼berzog den Iran in der Nacht zum Samstag den siebten Tag in Folge mit einer Angriffswelle. Der Iran attackierte seinerseits erneut Ziele in mehreren Golfstaaten.
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Pentagon: Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien getÃ¶tet - ein Vermisster
- AFP - 18. Juli 2026, 20:04 Uhr
Bei iranischen Angriffen auf Ziele in Jordanien sind nach Angaben des Pentagon zwei US-Soldaten getÃ¶tet worden. Ein weiterer MilitÃ¤rangehÃ¶riger werde vermisst, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.
Bei iranischen Angriffen auf Ziele in Jordanien sind nach Angaben des Pentagon zwei US-Soldaten getÃ¶tet worden. Ein weiterer MilitÃ¤rangehÃ¶riger werde vermisst, teilte das US-Verteidigungsministerium am Samstag mit. Das Regionalkommando Centcom erklÃ¤rte, vier US-Soldaten seien zudem verletzt worden, als sich die US-Armee und verbÃ¼ndete Truppen in Jordanien "gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigten".
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