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SicherheitsbehÃ¶rden werten RAF-Spuren neu aus

  • dts - 19. Juli 2026, 00:55 Uhr
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Ort der Festnahme der frÃ¼heren RAF-Terroristin Daniela Klette (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Suche nach den bislang unentdeckten TÃ¤tern der Rote-Armee-Fraktion (RAF) setzen die deutschen SicherheitsbehÃ¶rden auf modernste DNA-Technologie, um zwei der spektakulÃ¤rsten Attentate der deutschen Nachkriegsgeschichte aufzuklÃ¤ren.

Das berichtet die "Bild am Sonntag". Demnach werden alle Asservate aus den MordfÃ¤llen an ArbeitgeberprÃ¤sident Hanns Martin Schleyer (1977) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) einer umfassenden kriminaltechnischen Neubewertung unterzogen. Die Ermittler erhoffen sich durch verfeinerte Analysemethoden neue und entscheidende TÃ¤terspuren.

Im Fokus der Ermittler stehen dabei insbesondere damals gesicherte Haare, die nun hochsensiblen, neuartigen DNA-Untersuchungen unterzogen werden. Durch den enormen technischen Fortschritt bei den molekularbiologischen Analysemethoden ist es den Forensikern inzwischen mÃ¶glich, selbst aus minimalsten RÃ¼ckstÃ¤nden - wie etwa einzelnen Hautschuppen oder sogenannter "Touch-DNA"-Spuren - verwertbare genetische Profile zu gewinnen.

ZusÃ¤tzliche Dynamik erhielten die Ermittlungen laut Sicherheitskreisen durch die Festnahme der mutmaÃŸlichen RAF-Terroristin Daniela Klette 2024 in Berlin. In ihrer Wohnung wurden neue Asservate gesichert. Diese aktuellen FundstÃ¼cke werden im Labor auf biologische Spuren und mÃ¶gliche Querverbindungen zu den historischen Tatorten Ã¼berprÃ¼ft.

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