Politik

Ungarns PrÃ¤sident will VerfassungsÃ¤nderung fÃ¼r eigene Absetzung unterzeichnen

  • AFP - 18. Juli 2026, 20:01 Uhr
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Sulyok (links) im Mai im ungarischen Parlament
Bild: AFP

Ungarns PrÃ¤sident Sulyok, ein Vertrauter des frÃ¼heren Regierungschefs Orban, will eine vom Parlament beschlossene VerfassungsÃ¤nderung unterzeichnen, durch die er seines Amtes enthoben wird.

Ungarns PrÃ¤sident Tamas Sulyok wird nach eigenen Angaben eine vom Parlament beschlossene VerfassungsÃ¤nderung unterzeichnen, durch die er seines Amtes enthoben wird. In einem am Samstag im Onlinedienst Facebook verÃ¶ffentlichten Video kritisierte Sulyok die VerfassungsÃ¤nderung, sagte jedoch, er habe keine MÃ¶glichkeit, dagegen vorzugehen. "Ich komme meiner Verpflichtung gemÃ¤ÃŸ dem Grundgesetz nach, nachdem ich meine rechtlichen MÃ¶glichkeiten und mein Gewissen sorgfÃ¤ltig abgewogen habe", sagte er.Â 

Der seit 2024 amtierende Sulyok ist ein Vertrauter des frÃ¼heren Regierungschefs Viktor Orban. Das ungarische Parlament hatte am Montag fÃ¼r eine VerfassungsÃ¤nderung zur Absetzung des PrÃ¤sidenten gestimmt. Die Nationalversammlung in Budapest billigte das umstrittene Vorhaben des neuen Regierungschefs Peter Magyar.

Magyars Tisza-Partei hatte bei der Parlamentswahl im April eine Zweidrittelmehrheit errungen und damit den seit 2010 regierenden Rechtsnationalisten Orban von der Macht verdrÃ¤ngt. Mit dieser Mehrheit kann Magyar VerfassungsÃ¤nderungen durchsetzen.

Magyar wirft Sulyok verschiedene Vergehen im Zusammenhang mit der AmtsfÃ¼hrung Orbans vor. Sulyok und andere hohe Staatsvertreter waren Magyar zufolge "Marionetten" seines VorgÃ¤ngers.

Zuletzt hatte sich jedoch die Kritik gemehrt, eine Absetzung Sulyoks kÃ¶nne einen gefÃ¤hrlichen PrÃ¤zedenzfall schaffen. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklÃ¤rte, Sulyok habe Anspruch auf ein ordnungsgemÃ¤ÃŸes Verfahren. Die Fidesz-Partei bezeichnete Magyars Vorgehen als "autokratisch" - ein Vorwurf, der Orban wÃ¤hrend seiner Amtszeit hÃ¤ufig gemacht wurde.

Zu den Bedenken hatte Magyar Ende Juni erklÃ¤rt, es sei "nicht angemessen, sich Ã¼ber den demokratischen Willen des Volkes und das Mandat hinwegzusetzen". Sulyok habe einen "schweren Vertrauensverlust" erlitten, erklÃ¤rte die Regierung. Einer Umfrage des Forschungsinstituts 21 Research Center aus dem Mai zufolge wollen 67 Prozent der ungarischen WÃ¤hler, dass Sulyok abtritt.

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