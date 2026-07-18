Wirtschaft

UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben

  • dts - 18. Juli 2026, 13:13 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berall im SÃ¼den", sagte UAW-PrÃ¤sident Shawn Fain dem "Handelsblatt". Konkrete Details zu den nÃ¤chsten Schritten wollte er allerdings nicht offenlegen.

Auf die Frage nach dem neuen Werk der Volkswagen-Tochter Scout Motors in South Carolina sagte Fain: "Es ist Ã¼berall derselbe Kampf, wohin wir auch gehen." FÃ¼r einen neuen Anlauf beim Mercedes-Werk in Tuscaloosa, wo die Belegschaft 2024 noch gegen eine Vertretung durch die UAW gestimmt hatte, zeigte sich Fain zuversichtlich: "Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Ob ist, sondern eine Frage des Wann."

Ausgangspunkt ist der Durchbruch bei Volkswagen in Chattanooga, wo sich 2024 als erste Belegschaft eines auslÃ¤ndischen Autobauers im US-SÃ¼den die BeschÃ¤ftigten gewerkschaftlich organisierten. Finanziell rÃ¼stet sich die Gewerkschaft fÃ¼r die Kampagnen. Auf dem Gewerkschaftstag im Juni dieses Jahres habe man beschlossen, den Streik- und Verteidigungsfonds "auf Ã¼ber eine Milliarde Dollar anwachsen" zu lassen.

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