Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes Recycling beginnt beim Design. Dass die EU-Ã–kodesign-Verordnung nun ernst macht, ist ein historischer Schritt fÃ¼r den Ressourcenschutz", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Bruckschen der "Rheinischen Post" (Sonntagausgabe).
Bruckschen sagte, wenn Produkte von Anfang an kreislauftauglich gestaltet und digital dokumentiert wÃ¼rden, schone das nicht nur das Klima, sondern mache die Kreislaufwirtschaft zu einem Wachstumsmotor. "Bessere Produkte fÃ¼r die Verbraucher, verlÃ¤ssliche Rohstoffe fÃ¼r die Wirtschaft - dabei gewinnen alle."
Die EU-Ã–kodesign-Verordnung tritt am Sonntag, dem 19. Juli, in Kraft und verbietet es groÃŸen Unternehmen in der EU, unverkaufte Kleidung zu vernichten.
Der Gesamtverband "Textil+Mode" kritisiert die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung scharf. "Kein deutscher oder europÃ¤ischer Hersteller vernichtet einwandfreie Neuware", sagte Jonas Stracke, Kreislaufexperte bei "Textil+Mode", der "Rheinischen Post". "Dennoch erweckt der Name des Gesetzes den Eindruck, als wÃ¼rden Hersteller massenhaft Neuware vernichten."
Das Gesetz setze an der falschen Stelle an. "Das Gesetz mit dem wuchtigen Namen Vernichtungsverbot bekÃ¤mpft nicht mal im Ansatz das Ultra-Fast-Fashion-Problem, sondern schafft in der EU viel neue BÃ¼rokratie, ausgerechnet fÃ¼r die Unternehmen, die nicht fÃ¼r die Altkleiderberge mit wertloser Ramschware verantwortlich sind", sagte Stracke.
"FÃ¼r mehr Nachhaltigkeit braucht es vor allem funktionierende Sammel-, Sortier- und Recyclingstrukturen sowie einen Markt fÃ¼r recycelte Textilfasern. Solange diese Voraussetzungen fehlen, bleibt auch das Vernichtungsverbot mit all seinem zusÃ¤tzlichen Dokumentationsaufwand lediglich ein Papiertiger."
Wirtschaft
Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung
- dts - 19. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes Recycling beginnt beim Design. Dass die EU-Ã–kodesign-Verordnung nun ernst macht, ist ein historischer Schritt fÃ¼r den Ressourcenschutz", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Bruckschen der "Rheinischen Post" (Sonntagausgabe).
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