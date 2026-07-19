Wirtschaft

Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung

  • dts - 19. Juli 2026
Bild vergrößern: Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung
Modeartikel-GeschÃ¤ft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes Recycling beginnt beim Design. Dass die EU-Ã–kodesign-Verordnung nun ernst macht, ist ein historischer Schritt fÃ¼r den Ressourcenschutz", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Bruckschen der "Rheinischen Post" (Sonntagausgabe).

Bruckschen sagte, wenn Produkte von Anfang an kreislauftauglich gestaltet und digital dokumentiert wÃ¼rden, schone das nicht nur das Klima, sondern mache die Kreislaufwirtschaft zu einem Wachstumsmotor. "Bessere Produkte fÃ¼r die Verbraucher, verlÃ¤ssliche Rohstoffe fÃ¼r die Wirtschaft - dabei gewinnen alle."

Die EU-Ã–kodesign-Verordnung tritt am Sonntag, dem 19. Juli, in Kraft und verbietet es groÃŸen Unternehmen in der EU, unverkaufte Kleidung zu vernichten.

Der Gesamtverband "Textil+Mode" kritisiert die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung scharf. "Kein deutscher oder europÃ¤ischer Hersteller vernichtet einwandfreie Neuware", sagte Jonas Stracke, Kreislaufexperte bei "Textil+Mode", der "Rheinischen Post". "Dennoch erweckt der Name des Gesetzes den Eindruck, als wÃ¼rden Hersteller massenhaft Neuware vernichten."

Das Gesetz setze an der falschen Stelle an. "Das Gesetz mit dem wuchtigen Namen Vernichtungsverbot bekÃ¤mpft nicht mal im Ansatz das Ultra-Fast-Fashion-Problem, sondern schafft in der EU viel neue BÃ¼rokratie, ausgerechnet fÃ¼r die Unternehmen, die nicht fÃ¼r die Altkleiderberge mit wertloser Ramschware verantwortlich sind", sagte Stracke.

"FÃ¼r mehr Nachhaltigkeit braucht es vor allem funktionierende Sammel-, Sortier- und Recyclingstrukturen sowie einen Markt fÃ¼r recycelte Textilfasern. Solange diese Voraussetzungen fehlen, bleibt auch das Vernichtungsverbot mit all seinem zusÃ¤tzlichen Dokumentationsaufwand lediglich ein Papiertiger."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze

    Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der Bundesverband

    Mehr
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berall

    Mehr
    GrÃ¼ne kritisieren Energiegesetze von Reiche als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber"

    Die GrÃ¼nen haben die umstrittenen geplanten Energiegesetze aus dem Bundeswirtschaftsministerium als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber" kritisiert. Die geplanten bis zu 20 Prozent

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Kubanischer Dissident Otero AlcÃ¡ntara nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in die USA ausgereist
    Kubanischer Dissident Otero AlcÃ¡ntara nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in die USA ausgereist
    Selenskyj reagiert auf anhaltende Proteste und erwÃ¤gt Ã„nderungen an Armeespitze
    Selenskyj reagiert auf anhaltende Proteste und erwÃ¤gt Ã„nderungen an Armeespitze
    Pentagon: Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien getÃ¶tet - ein Vermisster
    Pentagon: Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien getÃ¶tet - ein Vermisster
    Ungarns PrÃ¤sident will VerfassungsÃ¤nderung fÃ¼r eigene Absetzung unterzeichnen
    Ungarns PrÃ¤sident will VerfassungsÃ¤nderung fÃ¼r eigene Absetzung unterzeichnen
    Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien getÃ¶tet
    Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien getÃ¶tet
    Brasilianisches Gericht: Milei darf Bolsonaro nicht besuchen
    Brasilianisches Gericht: Milei darf Bolsonaro nicht besuchen

    Top Meldungen

    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer warnt die SPD-Parteispitze vor massivem Unmut an der Basis. "Die Stimmung in der SPD ist am Boden",

    Mehr
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Alternativen zu KÃ¼rzungen beim Wohn- und Elterngeld. Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge der Regierung

    Mehr
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat eine harte Auseinandersetzung mit der Union um die RÃ¼ckkehr der VermÃ¶genssteuer und eine hÃ¶here

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts