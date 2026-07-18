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Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden

  • dts - 18. Juli 2026, 12:10 Uhr
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Philipp TÃ¼rmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer warnt die SPD-Parteispitze vor massivem Unmut an der Basis. "Die Stimmung in der SPD ist am Boden", sagte TÃ¼rmer dem Nachrichtenmagazin "Focus".

Das sei keine Verstimmung nach ein, zwei harten Reformwochen und unangenehmen BeschlÃ¼ssen. Das habe damit zu tun, dass "die sozialdemokratische Seele in der Breite dieser Partei Ã¼ber die letzten Jahre verschlissen wurde". TÃ¼rmer weiter: "In so einer Ausgangslage bringt jede einzelne MaÃŸnahme zur Ausweitung sachgrundloser Befristungen, jeder Angriff auf den Acht-Stunden-Tag, die ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag und alles weitere, was unser SelbstverstÃ¤ndnis als Arbeiterpartei torpediert, das Fass zum Ãœberlaufen."

Der Sozialdemokrat sieht die Parteichefs Lars Klingbeil und BÃ¤rbel Bas in der Verantwortung. Es sei Aufgabe der beiden Parteivorsitzenden, diese Stimmung wahrzunehmen und Antworten zu liefern. Es gehe darum, den eigenen Mitgliedern und WÃ¤hlern zu zeigen, dass die Sozialdemokratie auch neben der Regierung eine eigene Haltung habe, so der Juso-Bundesvorsitzende.

TÃ¼rmer fordert eine Reform der Erbschaftssteuer: "Nach den viel zu gering ausgefallenen Entlastungen der letzten ReformbemÃ¼hungen muss eine faire Erbschaftsbesteuerung, die die meisten Menschen in diesem Land besser stellen wÃ¼rde, ganz oben auf die Agenda."

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