Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Alternativen zu KÃ¼rzungen beim Wohn- und Elterngeld. Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge der Regierung mÃ¼ssten im parlamentarischen Verfahren genau geprÃ¼ft werden, sagte KlÃ¼ssendorf der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ).
Er stellte die Frage in den Raum, ob an der richtigen Stelle gespart werde oder ob die Leistungen in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben kÃ¶nnten. Diese Frage mÃ¼sse der Bundestag nun klÃ¤ren.
Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge beim Wohngeld und auch beim Elterngeld seien zunÃ¤chst von der Regierung eingebracht worden, so KlÃ¼ssendorf. Man werde nun sehr genau prÃ¼fen, ob diese Ã„nderungen wirklich sinnvoll und zielgenau seien und ob fÃ¼r den Beschluss des Bundeshaushaltes bessere Alternativen gefunden werden kÃ¶nnten.
Finanzen
KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
- dts - 18. Juli 2026, 03:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Alternativen zu KÃ¼rzungen beim Wohn- und Elterngeld. Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge der Regierung mÃ¼ssten im parlamentarischen Verfahren genau geprÃ¼ft werden, sagte KlÃ¼ssendorf der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ).
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