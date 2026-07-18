Revolutionsgarden: Zwei Ã–ltanker in Minenfeld in StraÃŸe von Hormus "explodiert"

Schiff in der NÃ¤he der StraÃŸe von Hormus

In der StraÃŸe von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zwei Ã–ltanker auf Minen aufgefahren und 'explodiert'. Zudem seien auf den beiden Schiffen Feuer ausgebrochen.

In der StraÃŸe von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zwei Ã–ltanker auf Minen aufgefahren und "explodiert". Zudem seien auf den beiden Schiffen Feuer ausgebrochen, hieÃŸ es am Samstagmorgen in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zitierten ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden. Die Ã–ltanker seien vom US-Geheimdienst "in die Irre gefÃ¼hrt" worden.



"Zwei Ã–ltanker, die versucht haben, das Minenfeld im SÃ¼den der StraÃŸe von Hormus zu durchqueren, nachdem sie von US-Geheimdiensten in die Irre gefÃ¼hrt worden waren, sind explodiert und in Brand geraten", hieÃŸ es in der von Irna auf Telegram zitierten ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden. Angaben zur LÃ¤nderzugehÃ¶rigkeit der Schiffe oder zu mÃ¶glichen Opfern wurden nicht gemacht.



Die Revolutionsgarden verkÃ¼ndeten spÃ¤ter zudem, dass sie mit einem "kombinierten Raketen- und Drohneneinsatz" vier Schiffe gestoppt hÃ¤tten, welche die StraÃŸe von Hormus durchqueren wollten. "In den vergangenen Stunden versuchten vier Schiffe, unter Verletzung von Vorschriften und mit UnterstÃ¼tzung der terroristischen US-Armee, die StraÃŸe von Hormus zu durchfahren", hieÃŸ es in der vom Staatsfernsehen verbreiteten ErklÃ¤rung. "Alle vier Schiffe wurden in einem kombinierten Raketen- und Drohneneinsatz gestoppt."



Die FÃ¼hrung in Teheran hatte die fÃ¼r die internationale Schifffahrt Ã¤uÃŸerst wichtige StraÃŸe von Hormus zu Beginn des Iran-Kriegs de facto geschlossen. Unter anderem legte der Iran in der Meerenge Minen aus, um Schiffen die Passage unmÃ¶glich zu machen.Â Nach einer kurzzeitigen Ã–ffnung im Zuge einer Entspannung zwischen Washington und Teheran ist die Meerenge nach einer erneuten Eskalation der Auseinandersetzungen seit einer Woche wieder geschlossen. Die USA haben im Gegenzug ihre Blockade iranischer HÃ¤fen wieder in Kraft gesetzt.



Die SchlieÃŸung der fÃ¼r den weltweiten Handel mit ErdÃ¶l und FlÃ¼ssigerdgas wichtigen SchifffahrtsstraÃŸe fÃ¼hrte weltweit zu massiv gestiegenen Energiepreisen.