Mehr als hundert Wohnungen durch Feuer in Norwegen zerstÃ¶rt

Flammen und Rauch im norwegischen Drammen

Durch einen sich schnell ausbreitenden Brand sind in Norwegen mehr als hundert Wohnungen zerstÃ¶rt worden. Das Feuer sei in einem Haus in der rund 40 Kilometer sÃ¼dwestlich von Oslo gelegenen Stadt Drammen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Durch einen sich schnell ausbreitenden Brand sind in Norwegen mehr als hundert Wohnungen zerstÃ¶rt worden. Das Feuer sei am Freitag in einem Haus in der rund 40 Kilometer sÃ¼dwestlich von Oslo gelegenen Stadt Drammen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es habe sich sehr schnell ausgebreitet und auf andere HÃ¤user Ã¼bergegriffen.



"Mehr als 100 Wohnungen wurden vollstÃ¤ndig zerstÃ¶rt", sagte Polizei-Einsatzleiter Frode Presthus. Mehrere hundert Menschen seien evakuiert worden.Â



Aufnahmen norwegischer Medien zeigten, wie LÃ¶schhubschrauber am Abend Ã¼ber dem betroffenen Gebiet kreisten und versuchten, den Brand aus der Luft einzudÃ¤mmen. Beim Kampf gegen die Flammen wurde den Polizeiangaben zufolge ein Feuerwehrmann leicht verletzt.