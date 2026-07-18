Durch einen sich schnell ausbreitenden Brand sind in Norwegen mehr als hundert Wohnungen zerstÃ¶rt worden. Das Feuer sei am Freitag in einem Haus in der rund 40 Kilometer sÃ¼dwestlich von Oslo gelegenen Stadt Drammen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es habe sich sehr schnell ausgebreitet und auf andere HÃ¤user Ã¼bergegriffen.
"Mehr als 100 Wohnungen wurden vollstÃ¤ndig zerstÃ¶rt", sagte Polizei-Einsatzleiter Frode Presthus. Mehrere hundert Menschen seien evakuiert worden.Â
Aufnahmen norwegischer Medien zeigten, wie LÃ¶schhubschrauber am Abend Ã¼ber dem betroffenen Gebiet kreisten und versuchten, den Brand aus der Luft einzudÃ¤mmen. Beim Kampf gegen die Flammen wurde den Polizeiangaben zufolge ein Feuerwehrmann leicht verletzt.
Brennpunkte
Mehr als hundert Wohnungen durch Feuer in Norwegen zerstÃ¶rt
- AFP - 18. Juli 2026, 00:13 Uhr
Durch einen sich schnell ausbreitenden Brand sind in Norwegen mehr als hundert Wohnungen zerstÃ¶rt worden. Das Feuer sei in einem Haus in der rund 40 Kilometer sÃ¼dwestlich von Oslo gelegenen Stadt Drammen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.
Durch einen sich schnell ausbreitenden Brand sind in Norwegen mehr als hundert Wohnungen zerstÃ¶rt worden. Das Feuer sei am Freitag in einem Haus in der rund 40 Kilometer sÃ¼dwestlich von Oslo gelegenen Stadt Drammen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es habe sich sehr schnell ausgebreitet und auf andere HÃ¤user Ã¼bergegriffen.
Weitere Meldungen
Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), fordert die Wiedereinsetzung des entlassenen ukrainischenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) drÃ¤ngt auf Fortschritte im stockenden Gaza-Friedensprozess und warnt vor einem Erstarken der islamistischenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) spricht sich dafÃ¼r aus, die Ukraine-Hilfe kÃ¼nftig als von der Schuldenbremse befreite Bereichsausnahme zuMehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, Michael Schiebe, hat die Verdopplung der KapazitÃ¤ten im Werk des Niedriglohnlands UngarnMehr
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsischeMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here TreibhausgasemissionenMehr