ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig

Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsische Landesamt fÃ¼r Energie (LBEG) legte am Freitag seinen Jahresbericht fÃ¼r 2025 vor, demzufolge die heimische FÃ¶rderung leicht gestiegen ist.



Nach Angaben des LBEG wurden im Jahr 2025 in Deutschland 4,5 Milliarden Kubikmeter Rohgas in FeldesqualitÃ¤t gefÃ¶rdert. Dies entspricht einem Anstieg von zwei Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr. LBEG-PrÃ¤sident Carsten MÃ¼hlenmeier sagte, seit 2003 habe man einen stetigen RÃ¼ckgang der ErdgasfÃ¶rderzahlen gesehen, nun sei es das erste Mal, dass ein leichtes Plus verzeichnet werde. Rund vier Prozent der heimischen FÃ¶rderung entfallen auf das Feld N05-A in der Nordsee, das 2025 neu in die Statistik aufgenommen wurde.



Die ErdÃ¶lfÃ¶rderung in Deutschland war dagegen weiter rÃ¼cklÃ¤ufig. Sie sank um rund 4,2 Prozent auf 1,6 Millionen Tonnen. Bei beiden Rohstoffen konnten die entnommenen FÃ¶rdermengen zu rund zwei Dritteln durch neu ausgewiesene Reserven ausgeglichen werden. Die sicheren und wahrscheinlichen Erdgasreserven gingen um 4,1 Prozent auf 33,3 Milliarden Kubikmeter zurÃ¼ck, die ErdÃ¶lreserven sanken um 2,4 Prozent auf 20,7 Millionen Tonnen. Das technisch nutzbare Arbeitsgasvolumen der Untertage-Erdgasspeicher stieg leicht auf 22,7 Milliarden Kubikmeter.

