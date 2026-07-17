Wirtschaft

ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig

  • dts - 17. Juli 2026, 16:24 Uhr
Bild vergrößern: ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsische Landesamt fÃ¼r Energie (LBEG) legte am Freitag seinen Jahresbericht fÃ¼r 2025 vor, demzufolge die heimische FÃ¶rderung leicht gestiegen ist.

Nach Angaben des LBEG wurden im Jahr 2025 in Deutschland 4,5 Milliarden Kubikmeter Rohgas in FeldesqualitÃ¤t gefÃ¶rdert. Dies entspricht einem Anstieg von zwei Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr. LBEG-PrÃ¤sident Carsten MÃ¼hlenmeier sagte, seit 2003 habe man einen stetigen RÃ¼ckgang der ErdgasfÃ¶rderzahlen gesehen, nun sei es das erste Mal, dass ein leichtes Plus verzeichnet werde. Rund vier Prozent der heimischen FÃ¶rderung entfallen auf das Feld N05-A in der Nordsee, das 2025 neu in die Statistik aufgenommen wurde.

Die ErdÃ¶lfÃ¶rderung in Deutschland war dagegen weiter rÃ¼cklÃ¤ufig. Sie sank um rund 4,2 Prozent auf 1,6 Millionen Tonnen. Bei beiden Rohstoffen konnten die entnommenen FÃ¶rdermengen zu rund zwei Dritteln durch neu ausgewiesene Reserven ausgeglichen werden. Die sicheren und wahrscheinlichen Erdgasreserven gingen um 4,1 Prozent auf 33,3 Milliarden Kubikmeter zurÃ¼ck, die ErdÃ¶lreserven sanken um 2,4 Prozent auf 20,7 Millionen Tonnen. Das technisch nutzbare Arbeitsgasvolumen der Untertage-Erdgasspeicher stieg leicht auf 22,7 Milliarden Kubikmeter.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern
    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, Michael Schiebe, hat die Verdopplung der KapazitÃ¤ten im Werk des Niedriglohnlands Ungarn

    Mehr
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here Treibhausgasemissionen

    Mehr
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen

    Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischen

    Mehr
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Schalke 04 holt Robin Gosens zurÃ¼ck in die Bundesliga
    Schalke 04 holt Robin Gosens zurÃ¼ck in die Bundesliga
    Starkes Erdbeben vor der KÃ¼ste Mexikos - Tsunamiwarnung ausgegeben
    Starkes Erdbeben vor der KÃ¼ste Mexikos - Tsunamiwarnung ausgegeben
    Merz will parteiintern Ã¼ber Spahn sprechen - Fraktionschef verteidigt Schritt
    Merz will parteiintern Ã¼ber Spahn sprechen - Fraktionschef verteidigt Schritt
    Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg:
    Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg: "Deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt"
    Wildberger warnt vor digitaler AbhÃ¤ngigkeit von USA
    Wildberger warnt vor digitaler AbhÃ¤ngigkeit von USA
    TKMS-Chef: Indien-Auftrag bis Jahresende erwartet
    TKMS-Chef: Indien-Auftrag bis Jahresende erwartet

    Top Meldungen

    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellen

    Mehr
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert, dass der Plan der Bundesregierung zur Senkung der Baukosten an den tatsÃ¤chlichen Problemen vorbeigehe. "Die

    Mehr
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Mai gewachsen
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Mai gewachsen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Zahlen im Mai 2026 gegenÃ¼ber April 2026 saison-

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts