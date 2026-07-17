Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsische Landesamt fÃ¼r Energie (LBEG) legte am Freitag seinen Jahresbericht fÃ¼r 2025 vor, demzufolge die heimische FÃ¶rderung leicht gestiegen ist.
Nach Angaben des LBEG wurden im Jahr 2025 in Deutschland 4,5 Milliarden Kubikmeter Rohgas in FeldesqualitÃ¤t gefÃ¶rdert. Dies entspricht einem Anstieg von zwei Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr. LBEG-PrÃ¤sident Carsten MÃ¼hlenmeier sagte, seit 2003 habe man einen stetigen RÃ¼ckgang der ErdgasfÃ¶rderzahlen gesehen, nun sei es das erste Mal, dass ein leichtes Plus verzeichnet werde. Rund vier Prozent der heimischen FÃ¶rderung entfallen auf das Feld N05-A in der Nordsee, das 2025 neu in die Statistik aufgenommen wurde.
Die ErdÃ¶lfÃ¶rderung in Deutschland war dagegen weiter rÃ¼cklÃ¤ufig. Sie sank um rund 4,2 Prozent auf 1,6 Millionen Tonnen. Bei beiden Rohstoffen konnten die entnommenen FÃ¶rdermengen zu rund zwei Dritteln durch neu ausgewiesene Reserven ausgeglichen werden. Die sicheren und wahrscheinlichen Erdgasreserven gingen um 4,1 Prozent auf 33,3 Milliarden Kubikmeter zurÃ¼ck, die ErdÃ¶lreserven sanken um 2,4 Prozent auf 20,7 Millionen Tonnen. Das technisch nutzbare Arbeitsgasvolumen der Untertage-Erdgasspeicher stieg leicht auf 22,7 Milliarden Kubikmeter.
Wirtschaft
ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
- dts - 17. Juli 2026, 16:24 Uhr
.
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsische Landesamt fÃ¼r Energie (LBEG) legte am Freitag seinen Jahresbericht fÃ¼r 2025 vor, demzufolge die heimische FÃ¶rderung leicht gestiegen ist.
Weitere Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, Michael Schiebe, hat die Verdopplung der KapazitÃ¤ten im Werk des Niedriglohnlands UngarnMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here TreibhausgasemissionenMehr
Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert, dass der Plan der Bundesregierung zur Senkung der Baukosten an den tatsÃ¤chlichen Problemen vorbeigehe. "DieMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Zahlen im Mai 2026 gegenÃ¼ber April 2026 saison-Mehr