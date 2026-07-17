Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Mai gewachsen

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Zahlen im Mai 2026 gegenÃ¼ber April 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 9,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Die Entwicklung des Auftragsbestands im Mai 2026 ist demnach wesentlich auf den Anstieg im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt +3,3 Prozent zum Vormonat) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch der Anstieg in der Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+3,0 Prozent) wirkte sich positiv auf das Gesamtergebnis aus. In der Automobilindustrie sank der Auftragsbestand hingegen um 0,8 Prozent.



Die offenen AuftrÃ¤ge aus dem Inland stiegen laut Destatis im Mai 2026 gegenÃ¼ber April 2026 um 0,9 Prozent. Der Bestand an AuftrÃ¤gen aus dem Ausland stieg um 2,0 Prozent.



Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat April 2026 um 1,6 Prozent und bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern um 1,2 Prozent. Im Bereich der KonsumgÃ¼ter stieg der Auftragsbestand um 3,6 Prozent.



Im Mai 2026 stieg die Reichweite des Auftragsbestands nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Vergleich zum Vormonat April 2026 auf 8,9 Monate (April 2026: 8,8 Monate). Bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern blieb die Reichweite konstant bei 4,6 Monaten. Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern stieg die Reichweite auf 12,4 Monate (April 2026: 12,2 Monate) und bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern auf 4,2 Monate (April 2026: 4,0 Monate).



Die Reichweite gibt an, wie lange die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz und ohne neue AuftragseingÃ¤nge mit dem Abarbeiten der vorhandenen AuftrÃ¤ge ausgelastet wÃ¤ren. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwÃ¶lf Monate im betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.

