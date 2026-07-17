Andy Burnham

Die britische Labour-Partei kommt am Freitag zu einem Sonderparteitag zur Ernennung des Nachfolgers von Premierminister Keir Starmer als Parteichef, Andy Burnham, zusammen. Am Montag dÃ¼rfte Burnham zum neuen Premierminister ernannt werden.

Die britische Labour-Partei will am Freitag bei einem Sonderparteitag Andy Burdnham als Nachfolger von Premierminister Keir Starmer als Parteichef ernennen und ihn damit auch zum Premierminister machen. Burnham will vor den Delegierten einen "neuen Weg" fÃ¼r GroÃŸbritannien ausrufen, wie aus im Vorfeld in britischen Medien verÃ¶ffentlichten AuszÃ¼gen seiner Rede hervorging. Der 56-JÃ¤hrige dÃ¼rfte dann am kommenden Montag von KÃ¶nig Charles III. zum neuen Premierminister ernannt werden.



In seiner fÃ¼r den Mittag vorgesehenen Rede wird Burnham den verÃ¶ffentlichten AuszÃ¼gen zufolge sagen, GroÃŸbritannien habe "in den 1980er-Jahren eine Reihe falscher Abzweigungen genommen". Damals sei "politische Macht zentralisiert und wirtschaftliche Macht privatisiert" worden. Damit die Wirtschaft fÃ¼r Menschen in ganz GroÃŸbritannien funktioniere, brauche es "einen neuen Weg als den, auf dem wir seit 40 Jahren unterwegs sind".Â



Seine Regierung werde "den Mut haben, sich den groÃŸen Fragen zu stellen, die die Politik vernachlÃ¤ssigt hat", hieÃŸ es in den AuszÃ¼gen aus Burnhams Redetext. Er will demnach VorschlÃ¤ge fÃ¼r einen wirtschaftlichen Neubeginn prÃ¤sentieren und insbesondere eine Reindustrialisierung ankÃ¼ndigen.



Mit seiner Ernennung zum Premier am Montag wÃ¤re Burnham der siebte Regierungschef GroÃŸbritanniens in zehn Jahren. Burnham hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite UnterstÃ¼tzung von 379 der 403 Labour-Abgeordneten im Parlament gesichert - Mitbewerber hat er keine. Der "KÃ¶nig des Nordens" zÃ¤hlt zum gemÃ¤ÃŸigt-linken Lager seiner Partei und war lange Jahre der BÃ¼rgermeister des GroÃŸraums Manchester. In GroÃŸbritannien ist das Amts des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt.



Starmer hatte am 22. Juni angesichts miserabler Umfragewerte und einer schweren Schlappe von Labour bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai seinen RÃ¼cktritt angekÃ¼ndigt. Der bei den Briten beliebte Burnham ist ein HoffnungstrÃ¤ger fÃ¼r die sozialdemokratische Labour-Partei: Seine Parteigenossen hoffen, dass er WÃ¤hlerstimmen von der rechtspopulistischen Partei Reform UK zurÃ¼ckholen kann.



Burnham, der sich bereits 2010 und 2015 um den Labour-Vorsitz beworben hatte, kann fÃ¼r seine kÃ¼nftige Aufgabe als Labour-Chef und Premierminister langjÃ¤hrige Erfahrung in der nationalen und regionalen Politik vorweisen. 2001 wurde er zum ersten Mal ins Unterhaus gewÃ¤hlt, in der Regierung von Tony Blair war er StaatssekretÃ¤r im Innenministerium. Premier Gordon Brown ernannte ihn zum StaatssekretÃ¤r im Finanzministerium, spÃ¤ter zum Kultur- und danach zum Gesundheitsminister.