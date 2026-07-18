KlÃ¼ssendorf will mit Union hart Ã¼ber VermÃ¶gensteuer debattieren

Euro-Geldscheine

SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat harte Debatten mit der Union nach der Sommerpause Ã¼ber die VermÃ¶gensteuer und eine hÃ¶here Erbschaftsteuer angekÃ¼ndigt.

SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat harte Debatten mit der Union nach der Sommerpause Ã¼ber die VermÃ¶gensteuer und eine hÃ¶here Erbschaftsteuer angekÃ¼ndigt. Im GesprÃ¤ch mit der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" ("NOZ", Wochenendausgabe) beklagte er eine "fehlgeleitete Steuerpolitik" in den vergangenen Jahrzehnten. "Deswegen brauchen wir unbedingt Ã„nderungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die Aktivierung der VermÃ¶gensteuer." Die SPD werde das "noch in diesem Jahr zu ihrem SchlÃ¼sselthema machen".



Gerade in Deutschland gebe es eine zunehmende Konzentration von VermÃ¶gen, beklagte KlÃ¼ssendorf. Dies gelte fÃ¼r Immobilien wie fÃ¼r Unternehmensbesitz. "Damit landen auch die Profite bei immer weniger Menschen." Mit Blick auf ein Urteil aus Karlsruhe zur Erbschaftsteuer, das fÃ¼r Ende des Jahres erwartet wird, sagte er, spÃ¤testens dann werde auch die Union eingestehen mÃ¼ssen, "dass wir eingreifen mÃ¼ssen".



Zur mÃ¶glichen HÃ¶he einer VermÃ¶gensteuer sagte KlÃ¼ssendorf der "NOZ": "Wenn wir uns an der international diskutierten Reichensteuer orientieren, geht es um ein Prozent jÃ¤hrlich fÃ¼r VermÃ¶gen oberhalb von 100 Millionen Euro." Allein das wÃ¼rde zweistellige MilliardenbetrÃ¤ge einbringen, rechnete er vor. "Damit wÃ¤re LÃ¤ndern und Kommunen, denen das Geld ja gemÃ¤ÃŸ unserer Verfassung zusteht, sofort geholfen, ihre Aufgaben zu erfÃ¼llen."