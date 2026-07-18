CDU-Politiker Bosbach: Spahn muss Union monatelange Debatte ersparen

Spahn (r.) und sein Mann im Jahr 2018

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) wegen der Entscheidung fÃ¼r eine Leihmutterschaft den baldigen RÃ¼cktritt nahegelegt. 'Ich hoffe, Jens Spahn erspart der Union, insbesondere der CDU, eine monatelange Debatte.'

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) wegen der Entscheidung fÃ¼r eine Leihmutterschaft den baldigen RÃ¼cktritt nahegelegt. "Ich hoffe, Jens Spahn erspart der Union, insbesondere der CDU, eine monatelange Debatte Ã¼ber die Frage, ist er noch der Richtige an der Spitze der Fraktion", sagte Bosbach am Samstag im Deutschlandfunk.Â



Er bezog sich darauf, dass sich die Fraktion erst im September wieder trifft. Die Erkenntnis zum RÃ¼cktritt mÃ¼sse aber bei Spahn selber reifen, sagte Bosbach. In jedem Fall sei es "nicht gut", wenn nun tÃ¤glich RÃ¼cktrittsforderungen an Spahn herangetragen wÃ¼rden, dieser aber erst im September die Fraktion Ã¼ber seine Zukunft entscheiden lassen wolle.



KÃ¼rzlich war bekannt geworden, dass Spahn und sein Mann Eltern eines in den USA von einer Leihmutter zur Welt gebrachten Kindes wurden. Dieses Verfahren ist in Deutschland verboten. AuÃŸerdem hatte der CDU-Parteitag erst Anfang des Jahres einen Beschluss zur Ablehnung der Leihmutterschaft gefasst. Spahn sieht sich seither mit RÃ¼cktrittsforderungen sowie mit VorwÃ¼rfen konfrontiert, als Privatperson anders zu handeln als in seiner politischen Funktion.



Bosbach bezeichnete Spahns Vorgehen als "hochproblematisch". Politiker machten die Regeln und erwarteten, dass sich alle daran hielten. Wenn auch nur der Eindruck entstehe, dass sie fÃ¼r einige Menschen nicht gÃ¼ltig seien oder "nur genug Geld" da sein mÃ¼sse, "dann ist das fatal", sagte der frÃ¼here Bundestagsabgeordnete. "Der Graben zwischen GewÃ¤hlten und WÃ¤hlern ist immer grÃ¶ÃŸer geworden und das liefert jetzt einen weiteren Beitrag."Â



Die Kleinpartei Volt forderte Spahn hingegen explizit dazu auf, nicht zurÃ¼ckzutreten. Das lÃ¶se "kein einziges Problem, sondern zementiert nur die lebensfremde und rÃ¼ckwÃ¤rtsgewandte Haltung seiner Partei", teilte Volt mit. Spahn mÃ¼sse stattdessen sein Amt nutzen, um in der Union dafÃ¼r zu kÃ¤mpfen, dass sein "persÃ¶nlicher Weg zum FamilienglÃ¼ck endlich legaler Standard fÃ¼r alle Menschen in Deutschland wird".