Kanzler Merz nennt Spahns RÃ¼cktritt "richtig" und "unvermeidlich"

Merz (l.) und Spahn im Bundestag

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) als 'richtig' und 'unvermeidlich' bezeichnet. 'GlaubwÃ¼rdigkeit ist in der Politik das hÃ¶chste Gut.'

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) als "richtig" und "unvermeidlich" bezeichnet. "GlaubwÃ¼rdigkeit ist in der Politik das hÃ¶chste Gut", teilte Merz in einer am Samstag verbreiteten ErklÃ¤rung mit. Spahn war wegen seiner Entscheidung fÃ¼r eine Leihmutter unter Druck geraten - dieses Verfahren ist in Deutschland verboten.



Merz erklÃ¤rte weiter, er werde nun gemeinsam mit CSU-Chef Markus SÃ¶der einen Vorschlag fÃ¼r die Neubesetzung im Fraktionsvorsitz machen. "Verfahren und Zeitplan werden jetzt mit den Gremien der Partei und der Fraktion abgestimmt."



KÃ¼rzlich war bekannt geworden, dass Spahn und sein Mann Eltern eines in den USA von einer Leihmutter zur Welt gebrachten Kinds wurden. Spahn sah sich seither mit RÃ¼cktrittsforderungen und VorwÃ¼rfen konfrontiert, privat anders zu handeln als in seiner politischen Funktion.