FuÃŸgÃ¤nger bei ZusammenstoÃŸ mit Streifenwagen in Hanau ums Leben gekommen

Blaulicht

Beim ZusammenstoÃŸ mit einem Streifenwagen ist am frÃ¼hen Samstagmorgen im hessischen Hanau ein FuÃŸgÃ¤nger ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, kam es aus bisher ungeklÃ¤rten GrÃ¼nden auf einer Fahrbahn zu dem Unfall.

Beim ZusammenstoÃŸ mit einem Streifenwagen ist am frÃ¼hen Samstagmorgen im hessischen Hanau ein FuÃŸgÃ¤nger ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Hessische Landeskriminalamt mitteilten, kam es aus bisher ungeklÃ¤rten GrÃ¼nden auf einer Fahrbahn zu dem ZusammenstoÃŸ. Die Polizisten in dem Streifenwagen sowie alarmierte RettungskrÃ¤fte leisteten vor Ort erste Hilfe - dennoch verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.



Der Bereich wurde weitrÃ¤umig abgesperrt. Weitere Details zu dem Opfer wurden nicht mitgeteilt. Zur KlÃ¤rung der genauen UmstÃ¤nde des Unfalls Ã¼bernahm das LKA die weiteren Ermittlungen. MÃ¶gliche Zeugen wurden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.