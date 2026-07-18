Brennpunkte

FuÃŸgÃ¤nger bei ZusammenstoÃŸ mit Streifenwagen in Hanau ums Leben gekommen

  • AFP - 18. Juli 2026, 13:14 Uhr
Bild vergrößern: FuÃŸgÃ¤nger bei ZusammenstoÃŸ mit Streifenwagen in Hanau ums Leben gekommen
Blaulicht
Bild: AFP

Beim ZusammenstoÃŸ mit einem Streifenwagen ist am frÃ¼hen Samstagmorgen im hessischen Hanau ein FuÃŸgÃ¤nger ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, kam es aus bisher ungeklÃ¤rten GrÃ¼nden auf einer Fahrbahn zu dem Unfall.

Beim ZusammenstoÃŸ mit einem Streifenwagen ist am frÃ¼hen Samstagmorgen im hessischen Hanau ein FuÃŸgÃ¤nger ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Hessische Landeskriminalamt mitteilten, kam es aus bisher ungeklÃ¤rten GrÃ¼nden auf einer Fahrbahn zu dem ZusammenstoÃŸ. Die Polizisten in dem Streifenwagen sowie alarmierte RettungskrÃ¤fte leisteten vor Ort erste Hilfe - dennoch verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Bereich wurde weitrÃ¤umig abgesperrt. Weitere Details zu dem Opfer wurden nicht mitgeteilt. Zur KlÃ¤rung der genauen UmstÃ¤nde des Unfalls Ã¼bernahm das LKA die weiteren Ermittlungen. MÃ¶gliche Zeugen wurden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus - Keine Entwarnung
    Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus - Keine Entwarnung

    Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich nach BehÃ¶rdenangaben immer noch aus und wird weiter aktiv bekÃ¤mpft. Die Ausdehnung des Brands

    Mehr
    Dobrindt verteidigt EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r Ukrainer
    Dobrindt verteidigt EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r Ukrainer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verteidigt die geplante EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r wehrpflichtige ukrainische MÃ¤nner.

    Mehr
    USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen
    USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen

    Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Das US-MilitÃ¤r hat in der Nacht zu Samstag erneut iranische Ziele attackiert. Das Pentagon erklÃ¤rte, dass die militÃ¤rischen

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden
    KlÃ¼ssendorf will mit Union hart Ã¼ber VermÃ¶gensteuer debattieren
    KlÃ¼ssendorf will mit Union hart Ã¼ber VermÃ¶gensteuer debattieren
    SC Freiburg verpflichtet Yannik Engelhardt
    SC Freiburg verpflichtet Yannik Engelhardt
    Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar
    Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar
    CDU-Politiker Bosbach: Spahn muss Union monatelange Debatte ersparen
    CDU-Politiker Bosbach: Spahn muss Union monatelange Debatte ersparen

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne kritisieren Energiegesetze von Reiche als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber"

    Die GrÃ¼nen haben die umstrittenen geplanten Energiegesetze aus dem Bundeswirtschaftsministerium als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber" kritisiert. Die geplanten bis zu 20 Prozent

    Mehr
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Alternativen zu KÃ¼rzungen beim Wohn- und Elterngeld. Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge der Regierung

    Mehr
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat eine harte Auseinandersetzung mit der Union um die RÃ¼ckkehr der VermÃ¶genssteuer und eine hÃ¶here

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts