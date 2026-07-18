Beim ZusammenstoÃŸ mit einem Streifenwagen ist am frÃ¼hen Samstagmorgen im hessischen Hanau ein FuÃŸgÃ¤nger ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Hessische Landeskriminalamt mitteilten, kam es aus bisher ungeklÃ¤rten GrÃ¼nden auf einer Fahrbahn zu dem ZusammenstoÃŸ. Die Polizisten in dem Streifenwagen sowie alarmierte RettungskrÃ¤fte leisteten vor Ort erste Hilfe - dennoch verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
Der Bereich wurde weitrÃ¤umig abgesperrt. Weitere Details zu dem Opfer wurden nicht mitgeteilt. Zur KlÃ¤rung der genauen UmstÃ¤nde des Unfalls Ã¼bernahm das LKA die weiteren Ermittlungen. MÃ¶gliche Zeugen wurden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.
Brennpunkte
FuÃŸgÃ¤nger bei ZusammenstoÃŸ mit Streifenwagen in Hanau ums Leben gekommen
- AFP - 18. Juli 2026, 13:14 Uhr
Beim ZusammenstoÃŸ mit einem Streifenwagen ist am frÃ¼hen Samstagmorgen im hessischen Hanau ein FuÃŸgÃ¤nger ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, kam es aus bisher ungeklÃ¤rten GrÃ¼nden auf einer Fahrbahn zu dem Unfall.
Beim ZusammenstoÃŸ mit einem Streifenwagen ist am frÃ¼hen Samstagmorgen im hessischen Hanau ein FuÃŸgÃ¤nger ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Hessische Landeskriminalamt mitteilten, kam es aus bisher ungeklÃ¤rten GrÃ¼nden auf einer Fahrbahn zu dem ZusammenstoÃŸ. Die Polizisten in dem Streifenwagen sowie alarmierte RettungskrÃ¤fte leisteten vor Ort erste Hilfe - dennoch verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
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