Der Chef des CDU-Landesverbands von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, fordert den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) angesichts dessen Entscheidung fÃ¼r eine Leihmutter. "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurÃ¼cktreten", sagte Peters am Freitag der "Bild"-Zeitung. Spahn habe als Fraktionschef "eine besondere Vorbildfunktion innerhalb der Union".
"Mit einer Leihmutterschaft in den USA hat Spahn sich in voller Absicht Ã¼ber in Deutschland geltendes Recht hinweggesetzt", sagte der CDU-Landeschef weiter. "Zudem nimmt er fÃ¼r sich in Anspruch, als Privatperson ganz anders handeln zu kÃ¶nnen als er als CDU-MandatstrÃ¤ger abstimmt. Das geht Ã¼berhaupt nicht."Â Die CDU stehe "fÃ¼r GlaubwÃ¼rdigkeit und Klarheit, gerade in ethisch sensiblen Fragen", betonte Peters.
Spahn und sein Ehemann sind laut Medienberichten Eltern eines Sohnes geworden, der in den USA von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurde. Dieses Verfahren ist in Deutschland verboten.
Eine erste RÃ¼cktrittsforderung aus der Union an Spahn kam bereits am Donnerstag. Die ThÃ¼ringer Landesvorsitzende der Frauen Union, Marion Rosin (CDU), erhob diese Forderung in den Funke-Zeitungen. Sie verwies dabei auch auf einen Beschluss des CDU-Bundesparteitags, der die Leihmutterschaft ablehnt.
Politik
Leihmutter-Baby: Chef von CDU Mecklenburg-Vorpommern fordert RÃ¼cktritt von Spahn
- AFP - 17. Juli 2026, 12:32 Uhr
Der Chef des CDU-Landesverbands von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, fordert den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) angesichts dessen Entscheidung fÃ¼r eine Leihmutter. Spahn sei 'nicht mehr tragbar'.
Der Chef des CDU-Landesverbands von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, fordert den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) angesichts dessen Entscheidung fÃ¼r eine Leihmutter. "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurÃ¼cktreten", sagte Peters am Freitag der "Bild"-Zeitung. Spahn habe als Fraktionschef "eine besondere Vorbildfunktion innerhalb der Union".
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