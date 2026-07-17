Am Frankfurter Flughafen sind vier BeschÃ¤ftigte an Malaria erkrankt. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag in Berlin mitteilte, ist davon auszugehen, dass die Infektionen von einer per Flug importierten AnophelesmÃ¼cke stammen. Der Fall sei insofern besonders, als das in Deutschland fast ausschlieÃŸlich Fernreisende von Malaria betroffen seien, die im Ausland infiziert wurden.
Eine sogenannte Flughafenmalaria ist laut RKI ein seltenes Ereignis in Deutschland. FÃ¼r die Betroffenen kÃ¶nne das eine spÃ¤te Diagnose bedeuten, weil Malaria hÃ¤ufig mit Reisenden in Verbindung gebracht werde. Eine spÃ¤te Diagnose erhÃ¶he allerdings auch das Risiko fÃ¼r einen schweren Krankheitsverlauf.
Das RKI appellierte daher an die Ã„rzteschaft, besonders im Sommer auch eine seltene Flughafenmalaria als Diagnose in Betracht zu ziehen, sofern die Patientinnen und Patienten an FlughÃ¤fen mit interkontinentalen Verbindungen oder in deren Umgebung arbeiten.
Der letzte Fall einer Flughafenmalaria war laut RKI 2023 in Deutschland dokumentiert worden. Damals war ebenfalls der Frankfurter Flughafen betroffen. Die aktuellen Infektionen werden vom Gesundheitsamt in Frankfurt untersucht.
Gesundheit
RKI: Vier BeschÃ¤ftigte an Frankfurter Flughafen an Malaria erkrankt
- AFP - 17. Juli 2026, 09:55 Uhr
Am Frankfurter Flughafen sind vier BeschÃ¤ftigte an Malaria erkrankt. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin mitteilte, ist davon auszugehen, dass die Infektionen von einer per Flug importierten AnophelesmÃ¼cke stammen.
Am Frankfurter Flughafen sind vier BeschÃ¤ftigte an Malaria erkrankt. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag in Berlin mitteilte, ist davon auszugehen, dass die Infektionen von einer per Flug importierten AnophelesmÃ¼cke stammen. Der Fall sei insofern besonders, als das in Deutschland fast ausschlieÃŸlich Fernreisende von Malaria betroffen seien, die im Ausland infiziert wurden.
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