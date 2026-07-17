EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen

Industrie

Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug vor, den europÃ¤ischen Emissionshandel (ETS) zu Ã¤ndern.

Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischen Emissionshandel (ETS) anzupassen und die verfÃ¼gbare Menge an CO2-Zertifikaten langsamer zu senken. BrÃ¼ssel reagiert damit auf Druck aus der Industrie und mehreren Mitgliedstaaten, die Kosten fÃ¼r kriselnde Branchen senken wollen.



Die EU deckelt mit dem ETS die Menge an Kohlendioxid (CO2), die bestimmte Sektoren insgesamt ausstoÃŸen dÃ¼rfen. Darunter fallen etwa die Stahl- und Aluminiumproduktion, die Chemieindustrie, Strom- und WÃ¤rmeproduzenten sowie DÃ¼ngemittelhersteller. Die Unternehmen mÃ¼ssen CO2-Zertifikate kaufen, deren Gesamtzahl jedes Jahr sinkt, um den KohlendioxidausstoÃŸ zu reduzieren.



Bislang sollte die Zahl der Zertifikate bis Ende 2039 auf Null sinken. Die Kommission will sie nun langsamer reduzieren, sodass der Emissionshandel in den 2040er-Jahren weitergeht. Es kÃ¶nnte bis 2046 oder 2048 dauern, bis die betroffenen Industrien ihre CO2-Emissionen vollstÃ¤ndig ausgleichen, sagte eine EU-Beamtin in BrÃ¼ssel.Â



Einige Unternehmen erhalten kostenlose Zertifikate, damit ihnen im internationalen Wettbewerb kein Nachteil durch die ETS-Kosten entsteht. Diese kostenlosen Zertifikate gehen an diejenigen Firmen, die pro Tonne des fertigen Produkts am wenigsten CO2 ausstoÃŸen. Eigentlich sollten 2034 die letzten kostenlosen Zertifikate ausgegeben werden, diese Frist will die Kommission auf Ende 2037 verlÃ¤ngern.



In Zukunft sollen die kostenlosen Zertifikate aber fÃ¼r viele Unternehmen an Investitionen in die Abkehr von Ã–l und Gas geknÃ¼pft werden. Damit kÃ¶nnen alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff oder die Elektrifizierung gefÃ¶rdert werden. Die Kommission gab am Freitag auÃŸerdem als Ziel aus, bis 2040 fast die HÃ¤lfte des Energiebedarfs in der EU elektrisch zu decken - bisher ist es weniger als ein Viertel.



BrÃ¼ssel schlug auÃŸerdem Ã„nderungen fÃ¼r den Flugverkehr vor. Bisher sind nur innereuropÃ¤ische FlÃ¼ge vom ETS abgedeckt. In Zukunft soll der CO2-Preis auch fÃ¼r FlÃ¼ge in Staaten auÃŸerhalb der EU greifen, den VorschlÃ¤gen vom Freitag zufolge aber nur bis zu einer gewissen Entfernung. Drehkreuze wie Istanbul oder Abu Dhabi wÃ¤ren betroffen, LangstreckenflÃ¼ge in die USA oder nach China aber nicht.



Die VorschlÃ¤ge der Kommission gehen nun in die Verhandlungen im Rat der 27 EU-LÃ¤nder und im Europaparlament. Zu den Streitpunkten dÃ¼rfte gehÃ¶ren, was mit den milliardenschweren Einnahmen aus dem Emissionshandel passiert. Die Kommission will, dass mindestens die HÃ¤lfte des Geldes zweckgebunden in Investitionen in der Industrie flieÃŸt, nicht mehr in den allgemeinen Haushalt der Mitgliedstaaten.



Trotz der Reform soll der Emissionshandel das KernstÃ¼ck der europÃ¤ischen Klimapolitik bleiben. Die EU habe bewiesen, dass ein CO2-Preis funktioniere, erklÃ¤rte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra. "Europas WettbewerbsfÃ¤higkeit wird auf sauberen Energien aufgebaut sein, nicht auf fossilen Brennstoffen", betonte KommissionsvizeprÃ¤sidentin Teresa Ribera.



Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 nur noch so viele Treibhausgase in die AtmosphÃ¤re auszustoÃŸen, wie von natÃ¼rlichen Senken wie etwa WÃ¤ldern und technischen Speichern aufgefangen werden kann. Kohlendioxid ist dabei das wichtigste Treibhausgas. FÃ¼r ein Zwischenziel 2030 ist die EU Forschern zufolge auf einem guten Weg, danach wird es aber schwieriger.