Politik

Parlament in Israel vor Wahlen im Oktober aufgelÃ¶st

  • AFP - 17. Juli 2026, 10:28 Uhr
Bild vergrößern: Parlament in Israel vor Wahlen im Oktober aufgelÃ¶st
Die Knesset in Jerusalem
Bild: AFP

Im Vorfeld der fÃ¼r den 27. Oktober vorgesehenen Parlamentswahl in Israel hat sich die Knesset ordnungsgemÃ¤ÃŸ aufgelÃ¶st. Die am Freitag von 62 der 120 Abgeordneten gebilligte AuflÃ¶sung markiert das Ende der Legislaturperiode.

Im Vorfeld der fÃ¼r den 27. Oktober vorgesehenen Parlamentswahl in Israel hat sich die Knesset ordnungsgemÃ¤ÃŸ aufgelÃ¶st. Die am Freitag von 62 der 120 Abgeordneten gebilligte AuflÃ¶sung markiert das Ende der Legislaturperiode. Ein Gesetz, das den Wahltermin offiziell festlegt, wurde jedoch aufgrund einer Blockade im Parlament fÃ¼r die kommende Woche an den Ausschuss zurÃ¼ckverwiesen.

Israels langjÃ¤hriger Regierungschef Benjamin Netanjahu tritt als Spitzenkandidat seiner rechtsgerichteten Likud-Partei erneut an und kÃ¼ndigte bereits an, nach den Wahlen eine mÃ¶glichst breite Koalition bilden zu wollen. "Ich beabsichtige, eine breit aufgestellte nationale Regierung zu bilden, keine rechtsgerichtete Regierung, keine linksgerichtete Regierung, die von arabischen Parteien abhÃ¤ngig ist, sondern eine breit aufgestellte nationale Regierung", sagte Netanjahu Ende Juni in einer Fernsehansprache.Â 

Der 76-JÃ¤hrige regiert derzeit auch mit Rechtsextremisten. Netanjahu steht bislang insgesamt seit mehr als 18 Jahren israelischen Regierungen vor und damit lÃ¤nger als jeder andere MinisterprÃ¤sident des Landes.

Seit mehr als fÃ¼nf Jahren lÃ¤uft gegen Netanjahu ein Prozess wegen Korruption. In Umfragen vor den Wahlen liegt er klar zurÃ¼ck. Eine Mehrheit der Israelis macht Netanjahu fÃ¼r das Versagen der israelischen SicherheitskrÃ¤fte bei demÂ GroÃŸangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verantwortlich.Â Der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot gilt als Netanjahus Hauptrivale im Kampf um das MinisterprÃ¤sidentenamt.

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