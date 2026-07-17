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Mann aus Moldau wegen Spionage mit Drohne bei RÃ¼stungsfirma in MÃ¼nchen festgenommen

  • AFP - 17. Juli 2026, 12:58 Uhr
Bild vergrößern: Mann aus Moldau wegen Spionage mit Drohne bei RÃ¼stungsfirma in MÃ¼nchen festgenommen
Blick auf MÃ¼nchens Innenstadt
Bild: AFP

In MÃ¼nchen ist ein Mann aus Moldau festgenommen worden, der eine Drohne Ã¼ber das FirmengelÃ¤nde eines deutschen RÃ¼stungsunternehmens gelenkt haben soll. Es besteht der Verdacht, dass er sicherheitsrelevante Bilder machte, um sie weiterzugeben.

In MÃ¼nchen ist ein Mann aus Moldau festgenommen worden, der eine Drohne Ã¼ber das FirmengelÃ¤nde eines deutschen RÃ¼stungsunternehmens gelenkt haben soll. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in der bayerischen Landeshauptstadt vom Freitag besteht der Verdacht, dass der 37-JÃ¤hrige sicherheitsrelevante Bilder und Videos Ã¼ber Angelegenheiten der Landesverteidigung machte, um sie an eine auslÃ¤ndische Stelle oder verbotene Gruppe weiterzugeben.

Die Drohne lieÃŸ er demnach am Mittwochabend fliegen. Nach Hinweisen aus der BevÃ¶lkerung sei er wenig spÃ¤ter im Bereich des mutmaÃŸlichen Tatorts vorlÃ¤ufig festgenommen worden, fÃ¼hrte die Generalstaatsanwaltschaft aus. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht erlieÃŸ einen Haftbefehl wegen Spionageverdachts. Der Beschuldigte kam in Untersuchungshaft.

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