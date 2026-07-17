"Engste Vertraute": NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt

Oberlandesgericht Dresden

Das Oberlandesgericht Dresden hat die NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu einer zweijÃ¤hrigen BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt. Das Urteil erging unter anderem wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung in drei FÃ¤llen.

Nach Ãœberzeugung der Richter gehÃ¶rte sie zu den "engsten Vertrauten" der rechtsextremistischen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU): Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat am Freitag die NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu einer zweijÃ¤hrigen BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt. Es bestehe "kein Zweifel", dass die Angeklagte angesichts der Vertrautheit mit dem NSU-Trio und insbesondere mit Beate ZschÃ¤pe gewusst habe, dass es sich "um eine terroristische Vereinigung" gehandelt habe, sagte die Vorsitzende Richterin Simone Herberger.



Das Gericht hielt es in der Gesamtschau aller Erkenntnisse fÃ¼r erwiesen, dass E. der als NSU-MittÃ¤terin verurteilten ZschÃ¤pe mehrfach ihre IdentitÃ¤t geliehen hatte, als diese im sÃ¤chsischen Zwickau im Untergrund lebte. Als "beste Freundin" von ZschÃ¤pe habe sie dieser viermal ihre Krankenkassenkarte fÃ¼r Zahnbehandlungen Ã¼berlassen, sie mit einer Bahncard ausgestattet und dem NSU bei der Anmietung eines Wohnmobils geholfen, das dieser bei seinem letzten RaubÃ¼berfall nutzte.



Der OLG-Senat ging davon aus, dass sich E. "Gedanken gemacht haben muss und nicht naiv ihre Personalien aus der Hand gegeben hat". FÃ¼r die 45-JÃ¤hrige sei erkennbar gewesen, dass sie und ihr im MÃ¼nchner NSU-Prozess als Helfer verurteilter Ehemann AndrÃ© E. die einzigen regelmÃ¤ÃŸigen Kontakte der NSU-Mitglieder ZschÃ¤pe, Uwe BÃ¶hnhardt und Uwe Mundlos gewesen seien. "Die Angeklagte gehÃ¶rte zu wenigen Vertrauten, wenn nicht einzigen Vertrauten, die in das Untergrundleben des NSU eindringen konnte", sagte Herberger.



Schuldig gesprochen wurde E., die das Urteil ohne erkennbare Regung entgegennahm, wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung in drei FÃ¤llen sowie in einem Fall in Tateinheit mit Beihilfe zur besonders schweren rÃ¤uberischen Erpressung. Bei der Strafzumessung berÃ¼cksichtigte das OLG auch die lange Verfahrensdauer von 15 Jahren.



Das Gericht blieb unter der Forderung der Bundesanwaltschaft, die im Prozess eine Freiheitsstrafe von vier Jahren beantragt hatte. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf Freispruch, weil es keine Beweise dafÃ¼r gebe, dass E. von den NSU-Taten gewusst habe.Â



Den Richtern zufolge konnte etwa anhand von Zeugenaussagen nicht belegt werden, dass es zwischen E. und dem NSU-Trio in der Zeit ihrer Bekanntschaft zwischen 2007 und 2011 ein konkretes GesprÃ¤ch Ã¼ber dessen rassistische Gewalttaten gegeben habe. Aufgrund der Indizien und des engen VertrauensverhÃ¤ltnisses war das Gericht dennoch davon Ã¼berzeugt, dass die Angeklagte von den RaubÃ¼berfÃ¤llen des Trios und auch von den terroristischen Taten gewusst habe.



Der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Wolfgang Barrot, sagte, neben dem Schuldspruch komme dem Urteil "auch grundsÃ¤tzlich Bedeutung zu, weil es deutlich macht, dass Ermittlungen nach so langer Zeit noch zu Erfolg fÃ¼hren kÃ¶nnen". Dies sei Motivation, "keinen Schlussstrich im Tatenkomplex Nationalsozialistischer Untergrund zu ziehen".



E., die zuletzt als Pflegehelferin arbeitete und derzeit krankgeschrieben ist, hatte sich in dem Prozess nicht zu den VorwÃ¼rfen geÃ¤uÃŸert. ZschÃ¤pe wurde in dem Prozess gegen ihre einstige Freundin mehrfach als Zeugin befragt. Sie Ã¤uÃŸerte sich zum Leben des NSU-Trios im Untergrund und wurde auch zu einer mÃ¶glichen Mitwisserschaft der Angeklagten befragt. ZschÃ¤pe vermied dabei belastende Aussagen gegen E. - auch Fragen nach mÃ¶glichen weiteren UnterstÃ¼tzern des NSU wich ZschÃ¤pe in ihrer Zeugenbefragung aus.



Der NSU hatte zehn Morde, zwei BombenanschlÃ¤ge und mehr als ein Dutzend ÃœberfÃ¤lle begangen. Die NSU-TÃ¤ter BÃ¶hnhardt und Mundlos entzogen sich im November 2011 durch Suizid einer drohenden Festnahme nach einem RaubÃ¼berfall in Eisenach. ZschÃ¤pe verbÃ¼ÃŸt ihre Haft im FrauengefÃ¤ngnis Chemnitz.