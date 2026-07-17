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Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen

  • AFP - 17. Juli 2026, 09:34 Uhr
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Bundesgerichtshof
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WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen von der EigentÃ¼mergemeinschaft verlangen, dass ihnen der Einbau eines Klima-SplitgerÃ¤ts mit AuÃŸengerÃ¤t auf dem Balkon erlaubt wird. Voraussetzung ist, dass die Rechte der anderen EigentÃ¼mer nicht beeintrÃ¤chtigt werden.

WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen grundsÃ¤tzlich von der EigentÃ¼mergemeinschaft verlangen, dass ihnen der Einbau eines Klima-SplitgerÃ¤ts mit AuÃŸengerÃ¤t auf dem Balkon erlaubt wird. Voraussetzung dafÃ¼r ist, dass die Rechte der anderen EigentÃ¼mer nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig beeintrÃ¤chtigt werden, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag entschied. Dass die Klimaanlage spÃ¤ter GerÃ¤usche macht, spielt fÃ¼r die Erlaubnis keine Rolle. (Az. V ZR 162/25)

"Der Betrieb einer Klimaanlage ist in gewissen Grenzen hinzunehmen", sagte die Vorsitzende Richterin Bettina BrÃ¼ckner bei der UrteilsverkÃ¼ndung. GrundsÃ¤tzlich mÃ¼ssen bauliche VerÃ¤nderungen wie feste Splitklimaanlagen, fÃ¼r die durch die Fassade gebohrt wird, durch einen Beschluss der EigentÃ¼mergemeinschaft erlaubt werden.Â 

Stimmt eine Mehrheit dagegen, kann ein Gericht den Einbau dem BGH zufolge dennoch erlauben - wenn entweder alle EigentÃ¼mer, deren Rechte beeintrÃ¤chtigt werden, einverstanden sind, oder es keine Ã¼bermÃ¤ÃŸige BeeintrÃ¤chtigung gibt.

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