WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen grundsÃ¤tzlich von der EigentÃ¼mergemeinschaft verlangen, dass ihnen der Einbau eines Klima-SplitgerÃ¤ts mit AuÃŸengerÃ¤t auf dem Balkon erlaubt wird. Voraussetzung dafÃ¼r ist, dass die Rechte der anderen EigentÃ¼mer nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig beeintrÃ¤chtigt werden, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag entschied. Dass die Klimaanlage spÃ¤ter GerÃ¤usche macht, spielt fÃ¼r die Erlaubnis keine Rolle. (Az. V ZR 162/25)
"Der Betrieb einer Klimaanlage ist in gewissen Grenzen hinzunehmen", sagte die Vorsitzende Richterin Bettina BrÃ¼ckner bei der UrteilsverkÃ¼ndung. GrundsÃ¤tzlich mÃ¼ssen bauliche VerÃ¤nderungen wie feste Splitklimaanlagen, fÃ¼r die durch die Fassade gebohrt wird, durch einen Beschluss der EigentÃ¼mergemeinschaft erlaubt werden.Â
Stimmt eine Mehrheit dagegen, kann ein Gericht den Einbau dem BGH zufolge dennoch erlauben - wenn entweder alle EigentÃ¼mer, deren Rechte beeintrÃ¤chtigt werden, einverstanden sind, oder es keine Ã¼bermÃ¤ÃŸige BeeintrÃ¤chtigung gibt.
Wirtschaft
Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
- AFP - 17. Juli 2026, 09:34 Uhr
WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen von der EigentÃ¼mergemeinschaft verlangen, dass ihnen der Einbau eines Klima-SplitgerÃ¤ts mit AuÃŸengerÃ¤t auf dem Balkon erlaubt wird. Voraussetzung ist, dass die Rechte der anderen EigentÃ¼mer nicht beeintrÃ¤chtigt werden.
WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen grundsÃ¤tzlich von der EigentÃ¼mergemeinschaft verlangen, dass ihnen der Einbau eines Klima-SplitgerÃ¤ts mit AuÃŸengerÃ¤t auf dem Balkon erlaubt wird. Voraussetzung dafÃ¼r ist, dass die Rechte der anderen EigentÃ¼mer nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig beeintrÃ¤chtigt werden, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag entschied. Dass die Klimaanlage spÃ¤ter GerÃ¤usche macht, spielt fÃ¼r die Erlaubnis keine Rolle. (Az. V ZR 162/25)
Weitere Meldungen
Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Mai stark angestiegen. Es wurden 4200 Wohnungen mehr genehmigt als im Vorjahresmonat, was einem Plus von 24,7 Prozent entspricht, wie dasMehr
Europas wichtigstes Instrument fÃ¼r den Klimaschutz steht auf dem PrÃ¼fstand: Die EU-Kommission legt am Freitag ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r Ã„nderungen am europÃ¤ischen EmissionshandelMehr
Der Wunsch nach einer Klimaanlage beschÃ¤ftigt am Freitag (09.00 Uhr) den Bundesgerichtshof. WohnungseigentÃ¼mer aus Berlin wollten auf ihrem Balkon eine Split-KlimaanlageMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion stellt sich gegen die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante Anhebung der Alkoholsteuer. Sie will eine hÃ¶hereMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der bundeseigene Strom- und Gaskonzern Uniper hat eine Woche nach der Verabschiedung des "Strom-Versorgungssicherheits- undMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die baden-wÃ¼rttembergische IG-Metall-Chefin Barbara Resch lehnt lÃ¤ngere Arbeitszeiten oder materielle Einschnitte als MaÃŸnahmen zurMehr