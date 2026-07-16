Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag

Brasilien wird als erster Handelspartner der USA von neuen ZÃ¶llen der Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump getroffen. Ab dem 22. Juli erheben die USA AufschlÃ¤ge in HÃ¶he von 25 Prozent auf zahlreiche Einfuhren aus Brasilien, wie die US-Regierung am Mittwoch mitteilte. Demnach bleibt eine Reihe von Waren wie Rindfleisch, Kaffee und Flugzeugteile verschont.Â Washington begrÃ¼ndet die ZÃ¶lle unter anderem mit der illegalen Abholzung des Regenwaldes, die es angeblich der US-Holzindustrie erschwert, auf dem Weltmarkt zu bestehen.
Die USA hatten vor eine Jahr eine Untersuchung eingeleitet, die mÃ¶gliche unfaire Handelspraktiken Brasiliens ermitteln sollte. Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass manches Vorgehen "unangemessen oder diskriminierend ist und den US-Handel belastet oder einschrÃ¤nkt".
Neben der Abholzung werden auch Entscheidungen, Regeln und Vorgaben fÃ¼r Online-Netzwerke genannt, die betrachtet Washington demnach als "unfaire Handelshemmnisse" betrachtet. Auch werfen die USA Brasilien vor, PrÃ¤ferenzzÃ¶lle auf mexikanische oder indische Waren zum Nachteil von US-Produkten erhoben zu haben.
Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklÃ¤rte, Brasiliens "unangemessene Handlungen" begÃ¼nstigten brasilianische Hersteller auf unfaire Weise und schrÃ¤nkten "den Zugang zu einem der weltweit wichtigsten ExportmÃ¤rkte" ein. US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rte im Kurznachrichtendienst X, Brasilien habe "nicht in gutem Glauben mit den Vereinigten Staaten verhandelt". Er warf PrÃ¤sident InÃ¡cio Lula da Silva vor, "sein Ego Ã¼ber die Interessen des brasilianischen Volkes gestellt zu haben - die ZÃ¶lle sind der Preis dafÃ¼r".
Brasilien verurteilte die AnkÃ¼ndigung und erklÃ¤rte, es wÃ¼rden "reziproke" MaÃŸnahmen ergriffen. "Es gibt keine Rechtfertigung fÃ¼r einseitige MaÃŸnahmen gegen unser Land", erklÃ¤rte Lulas PrÃ¤sidialbÃ¼ro.
ZÃ¶lle auf Einfuhren in die USA sind ein zentrales Werkzeug von Trumps Handelspolitik. Der PrÃ¤sident will so die Staatskasse fÃ¼llen und Unternehmen dazu bewegen, sich in den USA niederzulassen und dort zu produzieren. Auch als Druckmittel in geopolitischen Konflikten und in den Verhandlungen fÃ¼r Handelsabkommen sind ZÃ¶lle oft Trumps Mittel der Wahl.
Im Februar entschied der US-Supreme Court jedoch, dass der PrÃ¤sident mit einem GroÃŸteil der bis dahin von ihm verhÃ¤ngten AufschlÃ¤ge seine ZustÃ¤ndigkeiten Ã¼berschritten hatte. In der Folge hatte Washington weitere Untersuchungen wie die gegen Brasilien eingeleitet. Ausgewiesenes Ziel ist es, ZÃ¶lle basierend auf anderen rechtlichen Grundlagen zu erheben. Im Raum stehen etwa ZÃ¶lle gegen dutzende Handelspartnern, denen vorgeworfen wird, nicht ausreichend gegen Zwangsarbeit vorzugehen.
In Brasilien sind die ZÃ¶lle im Wahlkampf fÃ¼r die PrÃ¤sidentschaftswahl im Oktober ein hochpolitisches Thema. Trump hatte im vergangenen Jahr AufschlÃ¤ge gegen Brasilien wegen des Vorgehens der brasilianischen Justiz gegen den Ex-PrÃ¤sidenten und Trump-VerbÃ¼ndeten Jair Bolsonaro verhÃ¤ngt. Bolsonaros Familie hatte sich damals fÃ¼r die US-ZÃ¶lle eingesetzt.
Bolsonaros Sohn FlÃ¡vio Bolsonaro tritt nun als PrÃ¤sidentschaftskandidat gegen Lula an. Im Wahlkampf versuchte er, Washington von neuen ZÃ¶llen abzubringen, weil er davon ausgeht, dass die ZÃ¶lle dem amtierenden linksgerichteten PrÃ¤sidenten zugutekommen wÃ¼rden. Der 45-JÃ¤hrige hat in Umfragen zuletzt an Zustimmung eingebÃ¼ÃŸt, maÃŸgeblich wegen eines Finanzskandals und einer Ã¶ffentlich ausgetragenen Fehde mit seiner Stiefmutter, der ehemaligen First Lady Michelle Bolsonaro.
Wirtschaft
Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
- AFP - 16. Juli 2026, 17:07 Uhr
Brasilien wird als erster Handelspartner der USA von neuen ZÃ¶llen der Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump getroffen: Ab dem 22. Juli erheben die USA AufschlÃ¤ge in HÃ¶he von 25 Prozent auf zahlreiche Einfuhren aus Brasilien.
Brasilien wird als erster Handelspartner der USA von neuen ZÃ¶llen der Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump getroffen. Ab dem 22. Juli erheben die USA AufschlÃ¤ge in HÃ¶he von 25 Prozent auf zahlreiche Einfuhren aus Brasilien, wie die US-Regierung am Mittwoch mitteilte. Demnach bleibt eine Reihe von Waren wie Rindfleisch, Kaffee und Flugzeugteile verschont.Â Washington begrÃ¼ndet die ZÃ¶lle unter anderem mit der illegalen Abholzung des Regenwaldes, die es angeblich der US-Holzindustrie erschwert, auf dem Weltmarkt zu bestehen.
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