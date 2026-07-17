HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme

WasserzÃ¤hler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellen GroÃŸverbrauchern von Wasser. Die extreme Hitze setze nicht nur vielen Menschen gesundheitlich zu, sondern bringe auch die Wasserversorgung immer mehr an ihre Grenzen, sagte die Fraktionsvorsitzende Britta HaÃŸelmann dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Wenn StÃ¤dte und Landkreise den Wasserverbrauch bereits einschrÃ¤nkten, sei klar, dass es so nicht weitergehen kÃ¶nne.



Private Haushalte dÃ¼rften diese Last nicht allein tragen, so HaÃŸelmann. Auch Unternehmen mÃ¼ssten Verantwortung Ã¼bernehmen. Deshalb seien einheitliche Regeln fÃ¼r die Wasserentnahme Ã¼berfÃ¤llig. Es dÃ¼rfe nicht von der Postleitzahl abhÃ¤ngen, wer wie viel Wasser entnehmen dÃ¼rfe und ob dafÃ¼r bezahlt werde. Der Flickenteppich beim Wasserrecht mÃ¼sse endlich beendet werden.



In einem Positionspapier fordern HaÃŸelmann, ihre Stellvertreterin Julia Verlinden und die wasserpolitische Sprecherin Steffi Lemke die Bundesregierung auf, die Versorgung der BevÃ¶lkerung mit sauberem Trinkwasser fÃ¼r den tÃ¤glichen Bedarf zur obersten PrioritÃ¤t zu machen. Bei Knappheit solle die industrielle GroÃŸentnahme deshalb kÃ¼nftig begrenzt werden, schreiben die Autorinnen.



Der Vorrang der Trinkwasserversorgung solle im Wasserhaushaltsgesetz explizit und normenklar verankert werden. "Wenn das Wasser knapp wird, muss klar sein: Trinkwasser fÃ¼r Menschen hat Vorrang vor den WasserverbrÃ¤uchen profitorientierter Konzerne", sagte Julia Verlinden dem "Tagesspiegel".



Die GrÃ¼nen-Politikerinnen setzen sich auch fÃ¼r eine stÃ¤rkere Bepreisung der Wasserentnahme ein. Denn bisher mÃ¼ssten etwa GetrÃ¤nkehersteller fÃ¼r die Nutzung von Wasserquellen vielerorts nichts oder kaum etwas zahlen. "Wir wollen Wasserentnahmeentgelte bundesweit harmonisieren", schreiben HaÃŸelmann und ihre Fraktionskolleginnen. Nicht die privaten Haushalte sollten stÃ¤rker belastet werden, sondern industrielle GroÃŸverbraucher, die Grundwasser bislang zu Vorzugspreisen oder zum Nulltarif nutzten. Die GrÃ¼nen mÃ¶chten dafÃ¼r einen bundesweiten Mindeststandard schaffen.



Das Abpumpen von Grundwasser sollte aus Sicht der GrÃ¼nen zudem schÃ¤rfer kontrolliert werden. Sie halten ein Bundeswasserregister fÃ¼r nÃ¶tig. Wer viel Wasser entnehme, solle zudem laufend die Grundwasser- und Pegeldaten melden, damit ein Echtzeitmonitoring mÃ¶glich werde.

