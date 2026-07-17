Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor

Neubau mit WÃ¤rmepumpe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert, dass der Plan der Bundesregierung zur Senkung der Baukosten an den tatsÃ¤chlichen Problemen vorbeigehe.



"Die Bundesregierung verabschiedet einen Aktionsplan zur Senkung der Baukosten, ohne die grÃ¶ÃŸte Herausforderung fÃ¼r bezahlbaren Neubau zu benennen: die Bodenpreise", sagte die baupolitische Sprecherin der Fraktion, Katalin Gennburg, dem Nachrichtenportal "T-Online". Sie habe bei der Bundesregierung nachgefragt, in welchem Umfang Baulandpreise am Bau gestiegen sind.



Die Antworten der Bundesregierung zeigen teils erhebliche Kostensteigerungen. Kostete ein Quadratmeter Bauland 2021 noch rund 244 Euro, waren es 2024 schon 283 Euro. Das Bauministerium weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Baulandstatistik methodisch neu konzipiert wurde, sodass die Werte ab 2021 nur eingeschrÃ¤nkt mit den Vorjahren vergleichbar sind.



Die Linken-Politikerin forderte die Bundesregierung auf, einen Bodenpreisdeckel zu erlassen. "Die Bodenpreise mÃ¼ssen sinken, um StÃ¤dte und Gemeinden sozial und Ã¶kologisch zu gestalten und bezahlbaren Neubau zu ermÃ¶glichen", sagte Gennburg. Sie halte den Kurs der Regierung fÃ¼r falsch. "Statt regulierend in die Marktpreise einzugreifen, mobilisiert die Bundesregierung mit Bau-Turbo und Baugesetzbuchnovelle noch mehr privates Bauland."

