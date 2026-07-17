Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert, dass der Plan der Bundesregierung zur Senkung der Baukosten an den tatsÃ¤chlichen Problemen vorbeigehe.
"Die Bundesregierung verabschiedet einen Aktionsplan zur Senkung der Baukosten, ohne die grÃ¶ÃŸte Herausforderung fÃ¼r bezahlbaren Neubau zu benennen: die Bodenpreise", sagte die baupolitische Sprecherin der Fraktion, Katalin Gennburg, dem Nachrichtenportal "T-Online". Sie habe bei der Bundesregierung nachgefragt, in welchem Umfang Baulandpreise am Bau gestiegen sind.
Die Antworten der Bundesregierung zeigen teils erhebliche Kostensteigerungen. Kostete ein Quadratmeter Bauland 2021 noch rund 244 Euro, waren es 2024 schon 283 Euro. Das Bauministerium weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Baulandstatistik methodisch neu konzipiert wurde, sodass die Werte ab 2021 nur eingeschrÃ¤nkt mit den Vorjahren vergleichbar sind.
Die Linken-Politikerin forderte die Bundesregierung auf, einen Bodenpreisdeckel zu erlassen. "Die Bodenpreise mÃ¼ssen sinken, um StÃ¤dte und Gemeinden sozial und Ã¶kologisch zu gestalten und bezahlbaren Neubau zu ermÃ¶glichen", sagte Gennburg. Sie halte den Kurs der Regierung fÃ¼r falsch. "Statt regulierend in die Marktpreise einzugreifen, mobilisiert die Bundesregierung mit Bau-Turbo und Baugesetzbuchnovelle noch mehr privates Bauland."
Wirtschaft
Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor
- dts - 17. Juli 2026, 11:13 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert, dass der Plan der Bundesregierung zur Senkung der Baukosten an den tatsÃ¤chlichen Problemen vorbeigehe.
Weitere Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Zahlen im Mai 2026 gegenÃ¼ber April 2026 saison-Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat vor Wasserknappheit in Deutschland gewarnt. Das Thema Wasser werde unterschÃ¤tzt, sagteMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der bundeseigene Strom- und Gaskonzern Uniper hat eine Woche nach der Verabschiedung des "Strom-Versorgungssicherheits- undMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion stellt sich gegen die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante Anhebung der Alkoholsteuer. Sie will eine hÃ¶hereMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die baden-wÃ¼rttembergische IG-Metall-Chefin Barbara Resch lehnt lÃ¤ngere Arbeitszeiten oder materielle Einschnitte als MaÃŸnahmen zurMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann, kritisiert frÃ¼here Fehler bei der Umsetzung derMehr