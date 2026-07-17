Geldstrafe fÃ¼r russischen Kriegsgegner Nadeschdin - Putin-Kritiker Remeslo festgenommen

Kriegsgegner Nadeschdin vor Gericht

Der russische Kriegsgegner Boris Nadeschdin ist wegen der Ã¶ffentlichen Zurschaustellung 'extremistischer Symbole' zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Zugleich wurde der frÃ¼here kremlnahe Aktivist Ilja Remeslo festgenommen.

Ein russisches Gericht hat den Oppositionspolitiker und Kriegsgegner Boris Nadeschdin wegen der Ã¶ffentlichen Zurschaustellung "extremistischer Symbole" zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht in Dolgoprudny nahe Moskau verhÃ¤ngte am Freitag ein BuÃŸgeld von 1000 Rubel (umgerechnet rund elf Euro) wegen eines weiterverbreiteten Videos mit einem Bild des verstorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny. Zugleich wurde der frÃ¼here kremlnahe Aktivist und heutige Putin-Kritiker Ilja Remeslo festgenommen.



Kurz vor der UrteilsverkÃ¼ndung wurde Nadeschdin wegen stark erhÃ¶hten Blutdrucks im Gerichtssaal medizinisch untersucht. Seine AnwÃ¤lte hatten angesichts seines Zustands vergeblich eine Verschiebung des Gerichtstermins beantragt. SanitÃ¤ter fertigten ein Elektrokardiogramm an, anschlieÃŸend verkÃ¼ndete die Richterin das Urteil.



"Ich bin froh, am Leben zu sein", sagte Nadeschdin danach. Russland sei ein "kranker Staat". FÃ¼r den ihm vorgeworfenen VerstoÃŸ hÃ¤tten auch bis zu 15 Tage Haft verhÃ¤ngt werden kÃ¶nnen.



Das Verfahren ging auf ein von Nadeschdin 2023 weiterverbreitetes Video zurÃ¼ck, in dem kurz ein Bild Nawalnys zu sehen war. Nawalny und seine Organisationen gelten in Russland als "extremistisch". Der Oppositionspolitiker starb 2024 in einem Straflager in der russischen Arktis.



Nadeschdin hatte die VorwÃ¼rfe zuvor in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP als "Unsinn" bezeichnet. Die BehÃ¶rden gingen gegen ihn vor, weil sie wegen seiner "Beliebtheit" und einer mÃ¶glichen Kandidatur eines Kriegsgegners fÃ¼r das Parlament "nervÃ¶s" seien, sagte er.



Der frÃ¼here Abgeordnete wollte bei der Parlamentswahl im September in seinem Heimatwahlkreis Mytischtschi antreten. Nach seiner vorÃ¼bergehenden Festnahme am Montag war gegen ihn zudem ein Ausreiseverbot verhÃ¤ngt worden.



Nadeschdin wirft PrÃ¤sident Wladimir Putin vor, Russland mit seinem politischen Kurs in Richtung "Chaos" und mÃ¶glicherweise sogar in eine "Katastrophe" zu fÃ¼hren. Er fordert ein Ende der russischen Offensive in der Ukraine und hofft nach eigenen Angaben auf einen "friedlichen Machtwechsel" in Russland.



Der 42-jÃ¤hrige Remeslo wurde unterdessen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Freitag festgenommen. Gegen ihn wird wegen der angeblichen Verbreitung von Falschinformationen Ã¼ber die russische Armee ermittelt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.



Remeslo hatte sich jahrelang an Aktionen gegen Gegner der russischen FÃ¼hrung beteiligt. Er sagte unter anderem in einem Verfahren gegen Nawalny aus und trug nach Angaben unabhÃ¤ngiger russischer Medien zu dessen strafrechtlicher Verfolgung bei.



Anfang dieses Jahres wandte sich Remeslo jedoch gegen Putin. In einem "Manifest" forderte er, den PrÃ¤sidenten vor Gericht zu stellen. Kurz darauf wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.



Am Tag vor seiner Festnahme schrieb Remeslo in einem Onlinedienst, Putin werde noch im Herbst "in Handschellen abgefÃ¼hrt". In einem Interview mit der russischen Fernsehmoderatorin Ksenia Sobtschak hatte er im April erklÃ¤rt, er empfinde wegen Nawalnys Schicksal "eine gewisse Schuld".