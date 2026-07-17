Wirtschaft

Starkes Plus im Wohnungsbau: 24,7 Prozent mehr Baugenehmigungen im Mai

  • AFP - 17. Juli 2026, 09:23 Uhr
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Baustelle in Frankfurt am Main
Bild: AFP

Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Mai stark angestiegen. Es wurden 4200 Wohnungen mehr genehmigt als im Vorjahresmonat, was einem Plus von 24,7 Prozent entspricht.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Mai stark angestiegen. Es wurden 4200 Wohnungen mehr genehmigt als im Vorjahresmonat, was einem Plus von 24,7 Prozent entspricht, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden 21.000 Wohnungen genehmigt, 17.800 davon im Neubau. FÃ¼r die Zeit von Januar bis Mai verzeichnete das Bundesamt bei den Baugenehmigungen ein Plus von 15,4 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum.

Insgesamt genehmigten die BehÃ¶rden der Statistik zufolge in den ersten fÃ¼nf Monaten dieses Jahres den Bau von 104.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden GebÃ¤uden. 86.000 Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen entfielen auf Neubauten - die meisten davon in MehrfamilienhÃ¤usern (56.100, plus 18,9 Prozent). Die BehÃ¶rden genehmigten 19.900 EinfamilienhÃ¤user (plus 12,6 Prozent) und 6200 ZweifamilienhÃ¤user (plus 21,6 Prozent). Hingegen gab es nur fÃ¼nf oder 0,1 Prozent neu genehmigte Wohnungen in Wohnheimen.Â 

Ein deutliches Plus gab es auch bei den Baugenehmigungen von Wohnungen in NichtwohngebÃ¤uden, womit etwa Hausmeisterwohnungen in SchulgebÃ¤uden oder Wohnungen Ã¼ber GewerbeflÃ¤chen gemeint sind. Bei Wohnungen, die durch UmbaumaÃŸnahmen in bereits bestehenden GebÃ¤uden entstehen, gab es ebenfalls einen Zuwachs, der jedoch nicht so stark wie im Neubau ausfiel.

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