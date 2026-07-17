Politik

Polens konservativer PrÃ¤sident stoppt EinfÃ¼hrung eingetragener Lebenspartnerschaften

  • AFP - 17. Juli 2026, 12:52 Uhr
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Der polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki
Bild: AFP

Der polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki hat einen Gesetzentwurf der Regierung zur EinfÃ¼hrung von eingetragenen Lebenspartnerschaften gestoppt. Als HÃ¼ter der Verfassung kÃ¶nne er 'keine LÃ¶sung akzeptieren, die zum Verlust des Sonderstatus der Ehe fÃ¼hren wÃ¼rde'.

Der polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki hat mit seinem Veto einen Gesetzentwurf der Regierung zur EinfÃ¼hrung von eingetragenen Lebenspartnerschaften gestoppt, von der auch gleichgeschlechtliche Paare profitiert hÃ¤tten.Â Als HÃ¼ter der Verfassung kÃ¶nne er "keine LÃ¶sung akzeptieren, die zum Verlust des Sonderstatus der Ehe fÃ¼hren wÃ¼rde, die als Verbindung zwischen einer Frau und einem Mann definiert ist", erklÃ¤rte der rechtskonservative Nawrocki am Freitag im Onlinedienst X.Â 

Der Entwurf der Koalition um Regierungschef Donald Tusk sollte einen "Status der nÃ¤chstangehÃ¶rigen Person" einfÃ¼hren. Dadurch sollten nicht nur gleichgeschlechtliche Partnerschaften ermÃ¶glicht werden, sondern auch etwa unter Nachbarn oder Verwandten. Die Ehe wird in der polnischen Verfassung ausdrÃ¼cklich als Einheit von Mann und Frau definiert.Â 

Polen zÃ¤hlt neben Bulgarien, RumÃ¤nien und der Slowakei zu den letzten verbliebenen EU-Mitgliedsstaaten, in denen gleichgeschlechtliche Partner weder eine Lebenspartnerschaft eintragen lassen noch heiraten kÃ¶nnen.

Vor den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2023 hatte die pro-europÃ¤ische BÃ¼rgerkoalition unter dem damaligen Spitzenkandidaten Tusk versprochen, innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von eingetragenen Lebenspartnerschaften einzubringen.

Mehrere versprochene Reformen wurden jedoch verzÃ¶gert, erschwert oder bisher verunmÃ¶glicht - von konservativen Koalitionspartnern Tusks oder vom rechtskonservativen PrÃ¤sidenten Nawrocki.

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