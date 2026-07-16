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Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller

  • AFP - 16. Juli 2026, 16:11 Uhr
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Sommerliche Temperaturen in Tokio
Bild: AFP

In Japan wirkt sich der mutmaÃŸliche Cyberangriff auf einen wichtigen TiefkÃ¼hlkostproduzenten nun auch auf einen groÃŸen Speiseeishersteller aus - ausgerechnet inmitten einer Hitzewelle.

In Japan wirkt sich der mutmaÃŸliche Cyberangriff auf einen wichtigen TiefkÃ¼hlkostproduzenten nun auch auf einen groÃŸen Speiseeishersteller aus - ausgerechnet inmitten einer Hitzewelle. Das Unternehmen Ezaki Glico teilte am Donnerstag mit, dass ein Teil seiner Eissorten von KÃ¼hlhÃ¤usern des Unternehmens Nichirei abhÃ¤ngig sei. Dieses hatte am Mittwoch erklÃ¤rt, "Ziel eines Cyberangriffs" geworden zu sein, was sich auch auf die Belieferung von Kunden auswirke.

Nichirei ist Japans fÃ¼hrender Anbieter von TiefkÃ¼hlprodukten, betreibt aber auch KÃ¼hlhÃ¤user. Japanische Medienberichten zufolge kÃ¶nnten bis zu 20 Prozent der Speiseeisprodukte von Glico betroffen sein. Ein Sprecher erklÃ¤rte, das Unternehmen greife auf alternative LÃ¶sungen zurÃ¼ck, um die betroffenen GeschÃ¤ftsbereiche im Westen des Landes zu versorgen. Die Eisnachfrage in Japan war zuletzt angesichts hochsommerlicher Temperaturen vielerorts sprunghaft gestiegen.

Betroffen von den Problemen bei Nichirei ist auch die Kette Kura Sushi, die fast 700 Filialen in Japan und im Ausland betreibt. Sie hatte am Mittwoch erklÃ¤rt, dass es in ihren Restaurants im Westen des Landes bei bestimmten Produkten LieferverzÃ¶gerungen gebe. Auch KFC Japan warnte, dass in Schnellrestaurants der Kette womÃ¶glich bestimmte Produkte von der Karte gestrichen oder einige Filialen vorÃ¼bergehend geschlossen werden mÃ¼ssten.Â 

Nicherei machte keine nÃ¤heren Angaben zu dem Cyberangriff, erklÃ¤rte aber, dass der Vorfall untersucht werde und MaÃŸnahmen zur Wiederherstellung der IT-Systeme ergriffen wÃ¼rden. Ab Freitag werde mit einer schrittweisen Wiederaufnahme des gestÃ¶rten Betriebs gerechnet. Ein Sprecher der japanischen Regierung sagte am Donnerstag, der Vorfall fÃ¼hre vor Augen, wie wichtig es fÃ¼r Unternehmen sei, ihre Systeme auf dem neuesten Stand zu halten.

Im vergangenen Jahr hatte in Japan bereits der Bierbrauer Asashi einen "ausgeklÃ¼gelten Cyberangriff" vermeldet, in dessen Folge sich das Unternehmen zur Verschiebung der VerÃ¶ffentlichung seiner Finanzergebnisse gezwungen sah. Wenige Wochen zuvor hatte die Einrichtungs- und Bekleidungskette Muji ihren Online-Verkauf in Japan nach einem sogenannten Ransomware-Angriff auf ihren Lieferpartner Askul aussetzen mÃ¼ssen - hierbei verschlÃ¼sseln Cyberkriminelle Daten und verlangen fÃ¼r die Entsperrung ein LÃ¶segeld.

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