Wirtschaft

Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro

  • AFP - 16. Juli 2026, 15:09 Uhr
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Sonne Ã¼ber Berlin im Juni
Bild: AFP

Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro gekostet, berichtete das 'Handelsblatt'.

Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro gekostet, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Berechnungen des Beratungsunternehmens Prognos. Den grÃ¶ÃŸten Anteil trug demnach das verarbeitende Gewerbe mit rund 1,9 Milliarden Euro, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Handel.

Wie das "Handelsblatt" ausfÃ¼hrte, beziffert die Analyse erstmals die volkswirtschaftlichen SchÃ¤den einer kurzen Hitzeperiode fÃ¼r einzelne Branchen. Prognos zufolge entstÃ¼nden 97 Prozent der SchÃ¤den durch sinkende ProduktivitÃ¤t der BeschÃ¤ftigten, nicht durch MaschinenausfÃ¤lle oder Lieferkettenprobleme, berichtete die Zeitung.

"Die 6,3 Milliarden Euro sind sogar noch eher eine Untergrenze", zitierte das "Handelsblatt" den Prognos-Experten Lukas Sander. Weitere Kosten etwa durch hÃ¶here Energiepreise seien in der Berechnung noch nicht erfasst.Â 

Der PrÃ¤sident des Wuppertal Instituts fÃ¼r Klima, Umwelt und Energie, Manfred Fischedick, sieht in den Ergebnissen ein Warnsignal fÃ¼r den Wirtschaftsstandort. "Wir diskutieren intensiv Ã¼ber WettbewerbsfÃ¤higkeit und Konkurrenz aus China. Gleichzeitig verlieren wir in den Sommermonaten immer hÃ¤ufiger ProduktivitÃ¤t durch Hitze. Diese beiden Debatten gehÃ¶ren zusammenâ€œ, sagte er dem "Handelsblatt".Â 

Wie die Zeitung weiter berichtete, bestÃ¤tigten mehrere Unternehmen zusÃ¤tzliche Kosten durch KÃ¼hlung, angepasste Arbeitszeiten und SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r BeschÃ¤ftigte.Â 

Im Mai hatte bereits der Kreditversicherer Allianz Trade mitgeteilt, dass in Deutschland Milliardenbelastungen durch extreme Hitze drohten. Ab Temperaturen von 30 Grad Celsius sinke die ProduktivitÃ¤t um etwa drei Prozent pro zusÃ¤tzlichem Grad, wÃ¤hrend parallel dazu die Energiekosten wegen eines hÃ¶heren KÃ¼hlbedarfs um etwa 1,2 Prozent pro Grad stiegen. Folgen haben die wirtschaftlichen EinbuÃŸen demnach auch fÃ¼r den Staat: durch sinkende Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben etwa fÃ¼r Gesundheit, Infrastruktur und soziale Sicherungssysteme.

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