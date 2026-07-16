Hund beiÃŸt MÃ¤dchen in Sachsen in Gesicht: NeunjÃ¤hrige schwer verletzt

Balulicht an einem Rettungswagen

Ein Hund hat ein neunjÃ¤hriges MÃ¤dchen in Sachsen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt. Der MischlingsrÃ¼de griff das Kind an einem See bei GÃ¶rlitz an, wie die Polizei mitteilte. Nach der Attacke lief das Tier davon. Der Halter war unbekannt.

Ein Hund hat ein neunjÃ¤hriges MÃ¤dchen in Sachsen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt. Der MischlingsrÃ¼de griff das Kind am Montagabend an einem See bei GÃ¶rlitz an, wie die Polizei am Donnerstag in der ostsÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Nach der Attacke lief das Tier davon. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein Hundehalter konnte zunÃ¤chst nicht ausfindig gemacht werden.



Polizeibeamte nahmen Ermittlungen auf und suchten Zeugen des Geschehens. Die Ermittler erhofften sich vor allem Hinweise zu dem Hund und dessen Halter oder Halterin.