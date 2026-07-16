Ein Hund hat ein neunjÃ¤hriges MÃ¤dchen in Sachsen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt. Der MischlingsrÃ¼de griff das Kind am Montagabend an einem See bei GÃ¶rlitz an, wie die Polizei am Donnerstag in der ostsÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Nach der Attacke lief das Tier davon. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein Hundehalter konnte zunÃ¤chst nicht ausfindig gemacht werden.
Polizeibeamte nahmen Ermittlungen auf und suchten Zeugen des Geschehens. Die Ermittler erhofften sich vor allem Hinweise zu dem Hund und dessen Halter oder Halterin.
Brennpunkte
Hund beiÃŸt MÃ¤dchen in Sachsen in Gesicht: NeunjÃ¤hrige schwer verletzt
- AFP - 16. Juli 2026, 15:11 Uhr
Ein Hund hat ein neunjÃ¤hriges MÃ¤dchen in Sachsen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt. Der MischlingsrÃ¼de griff das Kind an einem See bei GÃ¶rlitz an, wie die Polizei mitteilte. Nach der Attacke lief das Tier davon. Der Halter war unbekannt.
Ein Hund hat ein neunjÃ¤hriges MÃ¤dchen in Sachsen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt. Der MischlingsrÃ¼de griff das Kind am Montagabend an einem See bei GÃ¶rlitz an, wie die Polizei am Donnerstag in der ostsÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Nach der Attacke lief das Tier davon. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein Hundehalter konnte zunÃ¤chst nicht ausfindig gemacht werden.
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