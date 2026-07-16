VaterglÃ¼ck von Spahn: Keine Ã„nderung der Rechtslage bei Leihmutterschaft geplant

Unionsfraktionschef Spahn

Nach Berichten Ã¼ber das neue VaterglÃ¼ck von CDU-Politiker Spahn mit Hilfe einer Leihmutterschaft hat das Familienministerium klargestellt, dass dieses Verfahren in Deutschland verboten bleibt.

Nach Berichten Ã¼ber das neue VaterglÃ¼ck von Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) mit Hilfe einer Leihmutterschaft hat das Bundesfamilienministerium klargestellt, dass dieses Verfahren in Deutschland verboten bleibt. "Der Koalitionsvertrag sieht keine Ã„nderung der aktuellen Rechtslage vor", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. GrundsÃ¤tzlich bestehe ein Verbot der Leihmuttervermittlung. Aus der Union kam derweil eine RÃ¼cktrittsforderung an Spahn.



Hintergrund sind Medienberichte Ã¼ber private Neuigkeiten aus der Familie des CDU-Spitzenpolitikers. Spahn und sein Ehemann sind demnach Eltern eines Sohnes geworden, der in den USA zur Welt kam und von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurde. Dieses Verfahren ist in Deutschland verboten.Â



"Wir bitten um VerstÃ¤ndnis, dass wir uns zu Einzelsachverhalten grundsÃ¤tzlich nicht Ã¤uÃŸern", erklÃ¤rte dazu der Sprecher des Bundesfamilienministeriums laut Funke-Zeitungen. Er verwies darauf, dass die Rechtslage zur Leihmutterschaft in Deutschland "klar geregelt" sei.



Neben dem Verbot der Leihmuttervermittlung enthalte das Adoptionsvermittlungsgesetz ein Anzeigenverbot. "Danach ist es untersagt, ErsatzmÃ¼tter oder Bestelleltern durch Ã¶ffentliche ErklÃ¤rungen zu suchen oder anzubieten", fÃ¼gte der Sprecher hinzu. Das Anzeigenverbot erstrecke sich "grundsÃ¤tzlich auf alle Formen der Werbung fÃ¼r Leihmutterschaft". Die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen obliege den jeweils zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden der LÃ¤nder.



Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) betonte in Berlin, dass sie auf eine Regelung fÃ¼r die doppelte Mutterschaft hoffe. Es freue sie, dass Spahn jetzt Familienzuwachs habe, sagte Hubig in Berlin - "und dann auch VerstÃ¤ndnis hat fÃ¼r die Situation von zwei MÃ¼ttern".



Die doppelte Mutterschaft wÃ¤re ein erster Schritt, sagte die Ministerin. Dann mÃ¼sse auch Ã¼ber andere Lebensformen nochmal diskutiert werden.



Eine erste RÃ¼cktrittsforderung an Spahn kam derweil aus der Union. "Leihmutterschaft ist in Deutschland aus guten ethischen GrÃ¼nden verboten", sagte die ThÃ¼ringer Landesvorsitzende der Frauen Union, Marion Rosin (CDU), den ThÃ¼ringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer dieses Verbot durch eine AuslandslÃ¶sung umgeht, setzt sich Ã¼ber den Geist des deutschen Gesetzes hinweg."



Von einem Spitzenpolitiker sei Konsequenz zu erwarten: "Wenn diese GlaubwÃ¼rdigkeit verloren geht, ist RÃ¼cktritt eine Frage der Konsequenz." Rosin verwies auch auf einen Beschluss des CDU-Bundesparteitags vom Februar dieses Jahres, in dem die Partei die Position der Frauen Union in etwa wortgleich Ã¼bernimmt.Â



AngefÃ¼hrt wird hier ebenso eine Vielzahl von Bedenken. Darum sei Leihmutterschaft in Deutschland weiterhin zu verbieten, "um Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitliche Risiken zu verhindern".