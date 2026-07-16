Brennpunkte

Russische Rakete lÃ¶ste Luftalarm vor Nato-Gipfel in Ankara aus

  • dts - 16. Juli 2026, 16:51 Uhr
Bild vergrößern: Russische Rakete lÃ¶ste Luftalarm vor Nato-Gipfel in Ankara aus
Nato-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Ankara (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem Start des Nato-Gipfels vergangene Woche in der tÃ¼rkischen Hauptstadt Ankara ist es zu einem heiklen Sicherheitsvorfall gekommen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fÃ¼r die gesamte TÃ¼rkei Nato-Luftalarm ("Air Raid Warning Red") ausgelÃ¶st. Auch eine in der Provinz Malatya stationierte Patriot-Flugabwehrbatterie der Bundeswehr wurde in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt.

Die Radarsysteme der Allianz hatten kurz zuvor eine Rakete detektiert, die aus Georgien kommend mit hoher Geschwindigkeit auf den tÃ¼rkischen Luftraum zuraste. Der FlugkÃ¶rper, der zunÃ¤chst fÃ¼r eine ballistische Rakete gehalten wurde, zielte zwar nicht auf Ankara, wo am Dienstagnachmittag die Staats- und Regierungschefs der Allianz fÃ¼r ihr jÃ¤hrliches Treffen eintrafen, und stÃ¼rzte wenig spÃ¤ter ins Schwarze Meer. Trotzdem sorgte die Alarmmeldung bei der Nato fÃ¼r Aufregung.

Erst spÃ¤ter stellte sich heraus, dass es sich um eine fehlgeleitete Flugabwehrrakete handelte, die russische StreitkrÃ¤fte in der abtrÃ¼nnigen georgischen Republik Abchasien abgefeuert hatten. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Luftraumverletzungen an den AuÃŸengrenzen der Nato ein, die das Eskalationsrisiko zwischen Russland und der Allianz erhÃ¶hen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Elf Tote und 19 Verletzte bei Brand in Kinderheim in Algerien
    Elf Tote und 19 Verletzte bei Brand in Kinderheim in Algerien

    Bei einem Brand in einem Kinderheim in Algerien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Kinder. Zudem gebe es laut der vorlÃ¤ufigen Bilanz des UnglÃ¼cks

    Mehr
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Antrag auf Unterbringung
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Antrag auf Unterbringung

    Nach SchÃ¼ssen der Polizei auf einen bewaffneten Mann in Dresden hat die Staatsanwaltschaft die vorlÃ¤ufige Unterbringung des Manns in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

    Mehr
    BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: Bis zu zwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r 32 der 57 Angeklagten
    BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: Bis zu zwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r 32 der 57 Angeklagten

    43 Menschen starben, als im Sommer 2018 in Genua die Morandi-AutobahnbrÃ¼cke einstÃ¼rzte. Acht Jahre spÃ¤ter und nach einem krÃ¤ftezehrenden vierjÃ¤hrigen Gerichtsverfahren sind

    Mehr
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten
    Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten
    Deutschland und Algerien wollen Bau von Wasserstoff-Pipeline vorantreiben
    Deutschland und Algerien wollen Bau von Wasserstoff-Pipeline vorantreiben
    Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien
    Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien
    Tod nach Streit mit Skatern in Nordrhein-Westfalen: MutmaÃŸlich Beteiligter stellt sich
    Tod nach Streit mit Skatern in Nordrhein-Westfalen: MutmaÃŸlich Beteiligter stellt sich
    VaterglÃ¼ck von Spahn: Keine Ã„nderung der Rechtslage bei Leihmutterschaft geplant
    VaterglÃ¼ck von Spahn: Keine Ã„nderung der Rechtslage bei Leihmutterschaft geplant
    "Wahres Blutbad": Lange Haftstrafe fÃ¼r 31-JÃ¤hrigen wegen Messerangriffs in Berlin

    Top Meldungen

    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro

    Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3

    Mehr
    Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode Ende Juni kostete die deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro. Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    HausÃ¤rzteverband kritisiert Gesundheitsministerin scharf
    HausÃ¤rzteverband kritisiert Gesundheitsministerin scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des HausÃ¤rzteverbands, Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth, hat Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf kritisiert. Die Ministerin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts