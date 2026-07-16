Ankara (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem Start des Nato-Gipfels vergangene Woche in der tÃ¼rkischen Hauptstadt Ankara ist es zu einem heiklen Sicherheitsvorfall gekommen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fÃ¼r die gesamte TÃ¼rkei Nato-Luftalarm ("Air Raid Warning Red") ausgelÃ¶st. Auch eine in der Provinz Malatya stationierte Patriot-Flugabwehrbatterie der Bundeswehr wurde in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt.
Die Radarsysteme der Allianz hatten kurz zuvor eine Rakete detektiert, die aus Georgien kommend mit hoher Geschwindigkeit auf den tÃ¼rkischen Luftraum zuraste. Der FlugkÃ¶rper, der zunÃ¤chst fÃ¼r eine ballistische Rakete gehalten wurde, zielte zwar nicht auf Ankara, wo am Dienstagnachmittag die Staats- und Regierungschefs der Allianz fÃ¼r ihr jÃ¤hrliches Treffen eintrafen, und stÃ¼rzte wenig spÃ¤ter ins Schwarze Meer. Trotzdem sorgte die Alarmmeldung bei der Nato fÃ¼r Aufregung.
Erst spÃ¤ter stellte sich heraus, dass es sich um eine fehlgeleitete Flugabwehrrakete handelte, die russische StreitkrÃ¤fte in der abtrÃ¼nnigen georgischen Republik Abchasien abgefeuert hatten. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Luftraumverletzungen an den AuÃŸengrenzen der Nato ein, die das Eskalationsrisiko zwischen Russland und der Allianz erhÃ¶hen.
Brennpunkte
Russische Rakete lÃ¶ste Luftalarm vor Nato-Gipfel in Ankara aus
- dts - 16. Juli 2026, 16:51 Uhr
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Ankara (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem Start des Nato-Gipfels vergangene Woche in der tÃ¼rkischen Hauptstadt Ankara ist es zu einem heiklen Sicherheitsvorfall gekommen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fÃ¼r die gesamte TÃ¼rkei Nato-Luftalarm ("Air Raid Warning Red") ausgelÃ¶st. Auch eine in der Provinz Malatya stationierte Patriot-Flugabwehrbatterie der Bundeswehr wurde in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt.
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