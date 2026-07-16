Russische Rakete lÃ¶ste Luftalarm vor Nato-Gipfel in Ankara aus

Nato-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Ankara (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem Start des Nato-Gipfels vergangene Woche in der tÃ¼rkischen Hauptstadt Ankara ist es zu einem heiklen Sicherheitsvorfall gekommen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fÃ¼r die gesamte TÃ¼rkei Nato-Luftalarm ("Air Raid Warning Red") ausgelÃ¶st. Auch eine in der Provinz Malatya stationierte Patriot-Flugabwehrbatterie der Bundeswehr wurde in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt.



Die Radarsysteme der Allianz hatten kurz zuvor eine Rakete detektiert, die aus Georgien kommend mit hoher Geschwindigkeit auf den tÃ¼rkischen Luftraum zuraste. Der FlugkÃ¶rper, der zunÃ¤chst fÃ¼r eine ballistische Rakete gehalten wurde, zielte zwar nicht auf Ankara, wo am Dienstagnachmittag die Staats- und Regierungschefs der Allianz fÃ¼r ihr jÃ¤hrliches Treffen eintrafen, und stÃ¼rzte wenig spÃ¤ter ins Schwarze Meer. Trotzdem sorgte die Alarmmeldung bei der Nato fÃ¼r Aufregung.



Erst spÃ¤ter stellte sich heraus, dass es sich um eine fehlgeleitete Flugabwehrrakete handelte, die russische StreitkrÃ¤fte in der abtrÃ¼nnigen georgischen Republik Abchasien abgefeuert hatten. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Luftraumverletzungen an den AuÃŸengrenzen der Nato ein, die das Eskalationsrisiko zwischen Russland und der Allianz erhÃ¶hen.

