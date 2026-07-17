Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Johan Manzambi verlÃ¤sst den SC Freiburg und wechselt zu Aston Villa. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit.
Manzambi kam im Januar 2023 von Servette Genf zum Sport-Club und spielte zunÃ¤chst fÃ¼r die Freiburger U19 und U23. Vor der Saison 2024/25 rÃ¼ckte der Mittelfeldspieler in den Kader der Bundesliga-Mannschaft auf und gab im September 2024 beim 3:0-Sieg des SCF in Heidenheim sein ProfidebÃ¼t. Im April 2025 erzielte Manzambi in der 90. Minute beim 2:1-AuswÃ¤rtssieg gegen Borussia MÃ¶nchengladbach sein erstes Bundesligator. Seither bestritt der 20-JÃ¤hrige in der Bundesliga, in der Europa League und im DFB-Pokal 58 Pflichtspiele. Dabei schoss er neun Tore und bereitete elf Treffer vor.
Im Juni 2025 debÃ¼tierte Manzambi fÃ¼r die Schweizer A-Nationalmannschaft und lief seither 16-mal fÃ¼r die Nati auf. Drei seiner sechs Tore fÃ¼r die Eidgenossen erzielte er bei der Weltmeisterschaft 2026.
"Der gemeinsame Weg von der U19 ins Europa-League-Finale war sowohl fÃ¼r Johan als auch fÃ¼r uns besonders. Nach wirklich intensiven GesprÃ¤chen und Verhandlungen in den vergangenen Wochen profitieren beide Seiten von der gefundenen LÃ¶sung", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. "Die Leistungen von Johan im SC-Trikot waren auÃŸergewÃ¶hnlich, er hat unser Spiel mitgeprÃ¤gt. Wir bedanken uns bei allen, die Johan in seinen dreieinhalb Freiburger Jahren unterstÃ¼tzt und begleitet haben, und wÃ¼nschen ihm von Herzen alles Gute fÃ¼r seine Zukunft."
Sport
Manzambi wechselt zu Aston Villa
- dts - 17. Juli 2026, 19:14 Uhr
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Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Johan Manzambi verlÃ¤sst den SC Freiburg und wechselt zu Aston Villa. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit.
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