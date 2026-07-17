Sport

Manzambi wechselt zu Aston Villa

  • dts - 17. Juli 2026, 19:14 Uhr
Bild vergrößern: Manzambi wechselt zu Aston Villa
Johan Manzambi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Johan Manzambi verlÃ¤sst den SC Freiburg und wechselt zu Aston Villa. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit.

Manzambi kam im Januar 2023 von Servette Genf zum Sport-Club und spielte zunÃ¤chst fÃ¼r die Freiburger U19 und U23. Vor der Saison 2024/25 rÃ¼ckte der Mittelfeldspieler in den Kader der Bundesliga-Mannschaft auf und gab im September 2024 beim 3:0-Sieg des SCF in Heidenheim sein ProfidebÃ¼t. Im April 2025 erzielte Manzambi in der 90. Minute beim 2:1-AuswÃ¤rtssieg gegen Borussia MÃ¶nchengladbach sein erstes Bundesligator. Seither bestritt der 20-JÃ¤hrige in der Bundesliga, in der Europa League und im DFB-Pokal 58 Pflichtspiele. Dabei schoss er neun Tore und bereitete elf Treffer vor.

Im Juni 2025 debÃ¼tierte Manzambi fÃ¼r die Schweizer A-Nationalmannschaft und lief seither 16-mal fÃ¼r die Nati auf. Drei seiner sechs Tore fÃ¼r die Eidgenossen erzielte er bei der Weltmeisterschaft 2026.

"Der gemeinsame Weg von der U19 ins Europa-League-Finale war sowohl fÃ¼r Johan als auch fÃ¼r uns besonders. Nach wirklich intensiven GesprÃ¤chen und Verhandlungen in den vergangenen Wochen profitieren beide Seiten von der gefundenen LÃ¶sung", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. "Die Leistungen von Johan im SC-Trikot waren auÃŸergewÃ¶hnlich, er hat unser Spiel mitgeprÃ¤gt. Wir bedanken uns bei allen, die Johan in seinen dreieinhalb Freiburger Jahren unterstÃ¼tzt und begleitet haben, und wÃ¼nschen ihm von Herzen alles Gute fÃ¼r seine Zukunft."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Schalke 04 holt Robin Gosens zurÃ¼ck in die Bundesliga
    Schalke 04 holt Robin Gosens zurÃ¼ck in die Bundesliga

    Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat Robin Gosens unter Vertrag genommen. Der 24-fache deutsche Nationalspieler wechselt zunÃ¤chst auf Leihbasis von der

    Mehr
    Argentinien schlÃ¤gt England und folgt Spanien ins WM-Finale
    Argentinien schlÃ¤gt England und folgt Spanien ins WM-Finale

    Atlanta (dts Nachrichtenagentur) - Im zweiten Halbfinale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 hat sich Argentinien mit 2:1 gegen England durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer

    Mehr
    Spanien schlÃ¤gt Frankreich und steht im WM-Finale
    Spanien schlÃ¤gt Frankreich und steht im WM-Finale

    Dallas (dts Nachrichtenagentur) - Spanien hat sich im Halbfinale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem 2:0-Sieg gegen Frankreich durchgesetzt und sich damit das

    Mehr
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Ein Toter bei Schusswaffenvorfall in DÃ¤nemark
    Ein Toter bei Schusswaffenvorfall in DÃ¤nemark
    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern
    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern
    Starkes Erdbeben vor der KÃ¼ste Mexikos - Tsunamiwarnung ausgegeben
    Starkes Erdbeben vor der KÃ¼ste Mexikos - Tsunamiwarnung ausgegeben
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    Merz will parteiintern Ã¼ber Spahn sprechen - Fraktionschef verteidigt Entscheidung fÃ¼r Leihmutter-Ba
    Merz will parteiintern Ã¼ber Spahn sprechen - Fraktionschef verteidigt Entscheidung fÃ¼r Leihmutter-Ba
    Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg:
    Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg: "Deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt"

    Top Meldungen

    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here Treibhausgasemissionen

    Mehr
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen

    Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischen

    Mehr
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts