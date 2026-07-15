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Argentinien schlÃ¤gt England und folgt Spanien ins WM-Finale

  • dts - 15. Juli 2026, 23:04 Uhr
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Jude Bellingham (Englische Nationalmannschaft) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Atlanta (dts Nachrichtenagentur) - Im zweiten Halbfinale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 hat sich Argentinien mit 2:1 gegen England durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer erzielte Lautaro Martinez in der 92. Minute.

Das Spiel begann zunÃ¤chst mit einem hohen Pressing der EnglÃ¤nder, die den Argentiniern im Spielaufbau kaum Luft zum Atmen lieÃŸen. Beide Teams zeigten von Beginn an eine aggressive Spielweise, was zu zahlreichen Fouls und Unterbrechungen fÃ¼hrte. In der ersten Halbzeit gab es letztendlich keine Tore, aber die Partie war von einer hitzigen AtmosphÃ¤re geprÃ¤gt.

Nach dem Seitenwechsel brachte Anthony Gordon die EnglÃ¤nder schnell in der 55. Minute in FÃ¼hrung. Nach einem langen Ball von Kane Ã¼ber Rice und Rogers landete der Ball bei Gordon, der am langen Pfosten wartete und nur noch den FuÃŸ hinhalten musste. Im Anschluss erhÃ¶hte der Titelverteidiger zunehmend den Druck und kam zu mehreren gefÃ¤hrlichen Chancen. Doch der englische Torwart Pickford verhinderte lange den Ausgleich.

Argentinien versuchte es mit mehreren Wechseln, um die Offensive zu beleben, und knackte schlieÃŸlich in der 85. Minute mit einem Distanzschuss durch Enzo FernÃ¡ndez doch noch das englische Abwehrbollwerk. Sieben Minuten spÃ¤ter traf dann Martinez per Kopf und beendete damit den englischen Traum von der ersten Finalteilnahme seit 1966.

Im Endspiel treffen die Argentinier am Sonntag um 21 Uhr auf Spanien. England muss sich dagegen mit dem Spiel um Platz 3 gegen Frankreich begnÃ¼gen, welches am Samstag um 23 Uhr startet.

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