Trump begrÃ¼ÃŸt mÃ¶gliches Aus fÃ¼r Zeitumstellung in den USA

Das Kapitol in Washington

Als 'groÃŸartige Nachricht fÃ¼r Amerika' hat US-PrÃ¤sident Donald Trump ein mÃ¶gliches Ende der Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten gefeiert. Er begrÃ¼ÃŸte den Beschluss des ReprÃ¤sentantenhauses fÃ¼r eine dauerhafte Sommerzeit.

Als "groÃŸartige Nachricht fÃ¼r Amerika" hat US-PrÃ¤sident Donald Trump ein mÃ¶gliches Ende der Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten gefeiert. Er begrÃ¼ÃŸte am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social ein Votum des ReprÃ¤sentantenhauses fÃ¼r eine dauerhafte Sommerzeit. Damit dies in Kraft treten kann, mÃ¼sste auch der Senat zustimmen. Dies gilt aber als ungewiss.Â



Die Abgeordneten des ReprÃ¤sentantenhauses hatten am Dienstag mit groÃŸer parteiÃ¼bergreifender Mehrheit von 308 zu 117 Stimmen fÃ¼r das "Gesetz zum Schutz des Sonnenlichts" (Sunshine Protection Act) gestimmt. Damit wÃ¼rde die Zeitumstellung im FrÃ¼hjahr und Herbst abgeschafft. Allerdings kÃ¶nnten einzelne Bundesstaaten Ausnahmeregeln erlassen.Â



Wie in vielen anderen Weltregionen war die Zeitumstellung in den USA eingefÃ¼hrt worden, um Energie zu sparen. Dort ist die Sommerzeit bereits jetzt lÃ¤nger als in Deutschland. Die meisten Bundesstaaten stellen die Uhren im MÃ¤rz und November um und nicht schon im Oktober.Â



Kritiker der geplanten US-Neuregelung verweisen darauf, dass es im Winter dann in weiten Teilen des Landes erst um 08.00 Uhr morgens hell wÃ¼rde, in manchen Gebieten sogar erst um 09.00 Uhr. Die meisten Kinder mÃ¼ssten dann im Dunkeln zur Schule gehen, was das Risiko fÃ¼r VerkehrsunfÃ¤lle erhÃ¶hen wÃ¼rde.



Auch in Europa erhitzt das Thema immer wieder die GemÃ¼ter. In der EU war ursprÃ¼nglich fÃ¼r 2019 das Ende der Zeitumstellung geplant, das Europaparlament verschob den Termin dann auf 2021. Allerdings zogen die Mitgliedsstaaten nicht mit und legten die PlÃ¤ne auf Eis. Je nach geographischer Lage eines Landes wÃ¼rde sich eine solche Regelung sehr unterschiedlich auswirken.