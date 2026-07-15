Politik

Trump begrÃ¼ÃŸt mÃ¶gliches Aus fÃ¼r Zeitumstellung in den USA

  • AFP - 15. Juli 2026, 21:50 Uhr
Bild vergrößern: Trump begrÃ¼ÃŸt mÃ¶gliches Aus fÃ¼r Zeitumstellung in den USA
Das Kapitol in Washington
Bild: AFP

Als 'groÃŸartige Nachricht fÃ¼r Amerika' hat US-PrÃ¤sident Donald Trump ein mÃ¶gliches Ende der Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten gefeiert. Er begrÃ¼ÃŸte den Beschluss des ReprÃ¤sentantenhauses fÃ¼r eine dauerhafte Sommerzeit.

Als "groÃŸartige Nachricht fÃ¼r Amerika" hat US-PrÃ¤sident Donald Trump ein mÃ¶gliches Ende der Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten gefeiert. Er begrÃ¼ÃŸte am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social ein Votum des ReprÃ¤sentantenhauses fÃ¼r eine dauerhafte Sommerzeit. Damit dies in Kraft treten kann, mÃ¼sste auch der Senat zustimmen. Dies gilt aber als ungewiss.Â 

Die Abgeordneten des ReprÃ¤sentantenhauses hatten am Dienstag mit groÃŸer parteiÃ¼bergreifender Mehrheit von 308 zu 117 Stimmen fÃ¼r das "Gesetz zum Schutz des Sonnenlichts" (Sunshine Protection Act) gestimmt. Damit wÃ¼rde die Zeitumstellung im FrÃ¼hjahr und Herbst abgeschafft. Allerdings kÃ¶nnten einzelne Bundesstaaten Ausnahmeregeln erlassen.Â 

Wie in vielen anderen Weltregionen war die Zeitumstellung in den USA eingefÃ¼hrt worden, um Energie zu sparen. Dort ist die Sommerzeit bereits jetzt lÃ¤nger als in Deutschland. Die meisten Bundesstaaten stellen die Uhren im MÃ¤rz und November um und nicht schon im Oktober.Â 

Kritiker der geplanten US-Neuregelung verweisen darauf, dass es im Winter dann in weiten Teilen des Landes erst um 08.00 Uhr morgens hell wÃ¼rde, in manchen Gebieten sogar erst um 09.00 Uhr. Die meisten Kinder mÃ¼ssten dann im Dunkeln zur Schule gehen, was das Risiko fÃ¼r VerkehrsunfÃ¤lle erhÃ¶hen wÃ¼rde.

Auch in Europa erhitzt das Thema immer wieder die GemÃ¼ter. In der EU war ursprÃ¼nglich fÃ¼r 2019 das Ende der Zeitumstellung geplant, das Europaparlament verschob den Termin dann auf 2021. Allerdings zogen die Mitgliedsstaaten nicht mit und legten die PlÃ¤ne auf Eis. Je nach geographischer Lage eines Landes wÃ¼rde sich eine solche Regelung sehr unterschiedlich auswirken.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    WM-Halbfinale: Argentiniens VizeprÃ¤sidentin bezeichnet EnglÃ¤nder als
    WM-Halbfinale: Argentiniens VizeprÃ¤sidentin bezeichnet EnglÃ¤nder als "Piraten"

    Vor dem Halbfinale zwischen Argentinien und England bei der FuÃŸball-WM am Mittwoch hat die argentinische VizeprÃ¤sidentin Victoria Villarruel die EnglÃ¤nder als "Piraten"

    Mehr
    Frankreich erlaubt Sterbehilfe fÃ¼r unheilbar Kranke
    Frankreich erlaubt Sterbehilfe fÃ¼r unheilbar Kranke

    Unheilbar kranke Menschen haben in Frankreich kÃ¼nftig das Recht, sich unter strengen Auflagen beim Suizid helfen zu lassen. Die Nationalversammlung verabschiedet am Mittwoch mit

    Mehr
    Musk: Marine Le Pen ist
    Musk: Marine Le Pen ist "letzte Hoffnung" fÃ¼r Frankreich

    Der umstrittene US-Unternehmer Elon Musk unterstÃ¼tzt die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der PrÃ¤sidentschaftswahl in Frankreich im nÃ¤chsten Jahr. "Sie ist

    Mehr
    SpaceX-Aktienkurs fÃ¤llt wieder unter Ausgabepreis
    SpaceX-Aktienkurs fÃ¤llt wieder unter Ausgabepreis
    Ungarn: Orbans Ex-AuÃŸenminister wechselt zu chinesischem E-Auto-Hersteller BYD
    Ungarn: Orbans Ex-AuÃŸenminister wechselt zu chinesischem E-Auto-Hersteller BYD
    "Manager Magazin": Thyssenkrupp zieht BÃ¶rsengang von Stahlsparte in Betracht
    KI-Firma OpenAI verliert Markenstreit vor EU-Gericht
    KI-Firma OpenAI verliert Markenstreit vor EU-Gericht
    Argentinien schlÃ¤gt England und folgt Spanien ins WM-Finale
    Argentinien schlÃ¤gt England und folgt Spanien ins WM-Finale
    Ukrainischer Verteidigungsminister Fedorow erklÃ¤rt seinen RÃ¼cktritt
    Ukrainischer Verteidigungsminister Fedorow erklÃ¤rt seinen RÃ¼cktritt
    Medien: Mann wegen Drohungen gegen britischen Rechtspopulisten Farage festgenommen
    Medien: Mann wegen Drohungen gegen britischen Rechtspopulisten Farage festgenommen
    Trumps Justizminister Blanche gerÃ¤t im US-Senat ins Schleudern
    Trumps Justizminister Blanche gerÃ¤t im US-Senat ins Schleudern
    WaldbrÃ¤nde in Kanada: Toronto derzeit mit schlechtester LuftqualitÃ¤t weltweit
    WaldbrÃ¤nde in Kanada: Toronto derzeit mit schlechtester LuftqualitÃ¤t weltweit
    USA: Israelisch-libanesische GesprÃ¤che verliefen
    USA: Israelisch-libanesische GesprÃ¤che verliefen "produktiv und positiv"

    Top Meldungen

    ProSiebenSat.1 plant neuen Free-TV-Sender
    ProSiebenSat.1 plant neuen Free-TV-Sender

    UnterfÃ¶hring (dts Nachrichtenagentur) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will einen neuen linearen, frei empfangbaren Sender starten. Das Unternehmen plant, 2027 mit Sat.2 auf

    Mehr
    Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wechselt zu E-Fuel-Start-up
    Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wechselt zu E-Fuel-Start-up

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende Christian DÃ¼rr wechselt in die private Wirtschaft. Der Diplom-Ã–konom wird zum 1. August GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des

    Mehr
    Saarstahl warnt vor Reform des EU-Emissionshandels
    Saarstahl warnt vor Reform des EU-Emissionshandels

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor den erwarteten ReformvorschlÃ¤gen zum EU-Emissionshandel warnt Stefan Rauber, Chef der Stahlhersteller Saarstahl und Dillinger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts