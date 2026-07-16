Politik

Trumps Teleprompter-Bediener in Wett-AffÃ¤re suspendiert

  • AFP - 16. Juli 2026, 22:25 Uhr
Bild vergrößern: Trumps Teleprompter-Bediener in Wett-AffÃ¤re suspendiert
Trump bei einer Rede in Pennsylvania am 15. Juli
Bild: AFP

Das WeiÃŸe Haus wird von einer skurrilen Wett-AffÃ¤re erschÃ¼ttert. Der langjÃ¤hrige Teleprompter-Bediener von PrÃ¤sident Donald Trump soll mehr als 100.000 Dollar mit Wetten auf Trumps Redetexte verdient haben, die er vorab kannte.

Das WeiÃŸe Haus wird von einer skurrilen Wett-AffÃ¤re erschÃ¼ttert. Der langjÃ¤hrige Teleprompter-Bediener von PrÃ¤sident Donald Trump soll nach Angaben des Senders ABC News vom Donnerstag mehr als 100.000 Dollar mit Wetten auf Trumps Redetexte verdient haben, die er vorab kannte. Trump lieÃŸ den Mann deshalb suspendieren, wie die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt mitteilte.

Trump halte den Vorgang fÃ¼r "Ã¤uÃŸerst bedauerlich und, offen gesagt, eine Schande", sagte Leavitt weiter. Der VerdÃ¤chtige sei ohne Bezahlung beurlaubt worden und werde "nicht lÃ¤nger im WeiÃŸen Haus arbeiten", fÃ¼gte die Sprecherin hinzu.

ABC zufolge bediente Trumps Mitarbeiter bereits seit 2016 dessen Teleprompter bei Reden. Er soll demnach Wetten auf bestimmte WÃ¶rter, SÃ¤tze oder Themen in dessen Reden bei der Vorhersage-Plattform Kalshi abgeschlossen haben. Er wettete demnach etwa auf Trumps Ansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar und seine Rede zur Lage der Nation im Februar.

Kalshi gab auf Anfrage an, die US-AufsichtsbehÃ¶rde CFTC Ã¼ber verdÃ¤chtige AktivitÃ¤ten im Zusammenhang mit Trumps Reden informiert zu haben, die Experten "ins Auge gesprungen" seien. Mehr als 90.000 Dollar von dem Gewinn seien auf dem Konto des Teleprompter-Bedieners eingefroren worden, bevor er sie von der Plattform habe abheben kÃ¶nnen.

Die Wetten waren nicht nur arbeitsrechtlich riskant: Trump rÃ¼hmt sich, anders als seine VorgÃ¤nger stark von seinen Redemanuskripten abzuweichen.

Der Vorfall wurde kurz vor einer Fernsehansprache Trumps an die Nation bekannt. Pikant ist zudem, dass PrÃ¤sidentensohn Donald Trump Jr. seit Januar 2025 Berater bei Kalshi ist. Er hatte den Prognosedienst gelobt, nachdem dieser den Wahlsieg seines Vaters 2024 korrekt vorhergesagt hatte.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz und Macron betonen gute persÃ¶nliche Beziehungen vor gemeinsamem Ministerrat
    Merz und Macron betonen gute persÃ¶nliche Beziehungen vor gemeinsamem Ministerrat

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Vorabend des deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrats ihre engen persÃ¶nlichen Beziehungen

    Mehr
    Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten
    Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten

    Die USA begrenzen die Aufenthaltsdauer von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten. Den am Donnerstag verÃ¶ffentlichten neuen Regeln zufolge, die in zwei Monaten in Kraft treten

    Mehr
    Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wird GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von E-Fuels-Startup
    Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wird GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von E-Fuels-Startup

    Der ehemalige Fraktions- und Bundesvorsitzende der FDP, Christian DÃ¼rr, hat einen neuen Job: Im August Ã¼bernimmt der 49-JÃ¤hrige die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des MÃ¼nchener Startups

    Mehr
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Iranische Staatsmedien: BrÃ¼cken und Flughafen bei US-Angriffen getroffen
    Iranische Staatsmedien: BrÃ¼cken und Flughafen bei US-Angriffen getroffen
    USA fÃ¼hren weitere Luftangriffe gegen Iran durch
    USA fÃ¼hren weitere Luftangriffe gegen Iran durch
    Drei Tote bei Sturz von Aussichtsturm im Harz
    Drei Tote bei Sturz von Aussichtsturm im Harz
    USA stufen zwei weitere Drogenkartelle als
    USA stufen zwei weitere Drogenkartelle als "Terrororganisationen" ein
    Drei Tote bei Sturz von Aussichtsturm im Harz
    Drei Tote bei Sturz von Aussichtsturm im Harz
    Falkland-Transparent bei WM: Britischer Minister fordert Fifa-Ermittlungen gegen Argentinien
    Falkland-Transparent bei WM: Britischer Minister fordert Fifa-Ermittlungen gegen Argentinien

    Top Meldungen

    Deutschland und Algerien wollen Bau von Wasserstoff-Pipeline vorantreiben
    Deutschland und Algerien wollen Bau von Wasserstoff-Pipeline vorantreiben

    Deutschland und Algerien wollen den Bau einer Wasserstoff-Pipeline zwischen den beiden LÃ¤ndern vorantreiben. Gemeinsam mit Italien werde an einem "sÃ¼dlichen

    Mehr
    Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien
    Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien. "Algerien verfÃ¼gt Ã¼ber bedeutende Rohstoffvorkommen, darunter

    Mehr
    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro

    Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts