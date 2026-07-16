Trumps Teleprompter-Bediener in Wett-AffÃ¤re suspendiert

Trump bei einer Rede in Pennsylvania am 15. Juli

Das WeiÃŸe Haus wird von einer skurrilen Wett-AffÃ¤re erschÃ¼ttert. Der langjÃ¤hrige Teleprompter-Bediener von PrÃ¤sident Donald Trump soll mehr als 100.000 Dollar mit Wetten auf Trumps Redetexte verdient haben, die er vorab kannte.

Das WeiÃŸe Haus wird von einer skurrilen Wett-AffÃ¤re erschÃ¼ttert. Der langjÃ¤hrige Teleprompter-Bediener von PrÃ¤sident Donald Trump soll nach Angaben des Senders ABC News vom Donnerstag mehr als 100.000 Dollar mit Wetten auf Trumps Redetexte verdient haben, die er vorab kannte. Trump lieÃŸ den Mann deshalb suspendieren, wie die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt mitteilte.



Trump halte den Vorgang fÃ¼r "Ã¤uÃŸerst bedauerlich und, offen gesagt, eine Schande", sagte Leavitt weiter. Der VerdÃ¤chtige sei ohne Bezahlung beurlaubt worden und werde "nicht lÃ¤nger im WeiÃŸen Haus arbeiten", fÃ¼gte die Sprecherin hinzu.



ABC zufolge bediente Trumps Mitarbeiter bereits seit 2016 dessen Teleprompter bei Reden. Er soll demnach Wetten auf bestimmte WÃ¶rter, SÃ¤tze oder Themen in dessen Reden bei der Vorhersage-Plattform Kalshi abgeschlossen haben. Er wettete demnach etwa auf Trumps Ansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar und seine Rede zur Lage der Nation im Februar.



Kalshi gab auf Anfrage an, die US-AufsichtsbehÃ¶rde CFTC Ã¼ber verdÃ¤chtige AktivitÃ¤ten im Zusammenhang mit Trumps Reden informiert zu haben, die Experten "ins Auge gesprungen" seien. Mehr als 90.000 Dollar von dem Gewinn seien auf dem Konto des Teleprompter-Bedieners eingefroren worden, bevor er sie von der Plattform habe abheben kÃ¶nnen.



Die Wetten waren nicht nur arbeitsrechtlich riskant: Trump rÃ¼hmt sich, anders als seine VorgÃ¤nger stark von seinen Redemanuskripten abzuweichen.



Der Vorfall wurde kurz vor einer Fernsehansprache Trumps an die Nation bekannt. Pikant ist zudem, dass PrÃ¤sidentensohn Donald Trump Jr. seit Januar 2025 Berater bei Kalshi ist. Er hatte den Prognosedienst gelobt, nachdem dieser den Wahlsieg seines Vaters 2024 korrekt vorhergesagt hatte.