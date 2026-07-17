Wirtschaft

Warken kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an

  • dts - 17. Juli 2026
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Nina Warken am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an, um die kurzfristig den LÃ¤ndern zugesagten 550 Millionen Euro fÃ¼r die Kliniken zu finanzieren. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"FÃ¼r die Mehrausgaben werde ich einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung vorlegen und ihn mit den Fraktionen besprechen", sagte die Ministerin dem RND. "FÃ¼r mich ist klar: keine Mehrbelastung der Versicherten und der Arbeitgeber", fÃ¼gte sie hinzu: "Es bleibt bei der Zusage, dass die BeitrÃ¤ge in den kommenden Jahren stabil bleiben."

Warken Ã¤uÃŸerte VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Kritik aus der Gesundheitsbranche an ihrem Sparpaket. "Ich kann einen gewissen Unmut sogar nachvollziehen", sagte sie. SchlieÃŸlich werde unter anderem der Anstieg der VergÃ¼tungen gedeckelt. "Allerdings ist der Grundgedanke des Gesetzes plausibel, dass die Krankenversicherung nur das ausgeben kann, was sie auch einnimmt", so die Ministerin.

Sie warnte die Kritiker aber vor Panikmache. "Schwierig finde ich hingegen, bei den Patientinnen und Patienten Ã„ngste zu schÃ¼ren, denn jeder hat eine Verantwortung fÃ¼r die StabilitÃ¤t des Systems und profitiert am Ende auch davon", mahnte sie. Mit Ausgaben von rund einer Milliarde Euro pro Tag mÃ¼sse eine verlÃ¤ssliche Versorgung zu finanzieren sein, argumentierte die CDU-Politikerin.

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