VdK kritisiert neue Jobcenter-Weisung zu Sanktionen

Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband VdK kritisiert neue Weisungen der Jobcenter zur KÃ¼rzung von Zahlungen an GrundsicherungsempfÃ¤nger, wenn diese "stark ungepflegt" bei VorstellungsgesprÃ¤chen erscheinen.



"Der VdK sieht die interne Weisung der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit sehr kritisch", sagte VerbandsprÃ¤sidentin Verena Bentele den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Weisung operiere mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie "negatives Verhalten" oder "stark ungepflegt". "Begriffe, an die jeder Mensch einen vÃ¶llig unterschiedlichen MaÃŸstab anlegt", so Bentele.



Nach den ergÃ¤nzten internen Vorgaben kÃ¶nnen Jobcenter unter anderem dann eine Pflichtverletzung annehmen, wenn Leistungsbezieher ein BewerbungsgesprÃ¤ch durch ihr Verhalten scheitern lassen. Als Beispiel nennt die Bundesagentur Bewerber, die "stark ungepflegt oder alkoholisiert" zu einem VorstellungsgesprÃ¤ch erscheinen und deshalb vom Arbeitgeber ausgeschlossen werden. In solchen FÃ¤llen kann die Grundsicherung um bis zu 30 Prozent fÃ¼r drei Monate gekÃ¼rzt werden.



Bentele warnte vor den Folgen der Formulierungen. "Diese fehlende Klarheit schafft Rechtsunsicherheit, sowohl fÃ¼r die Mitarbeitenden der Jobcenter als auch fÃ¼r die Leistungsbeziehenden, und Ã¶ffnet WillkÃ¼r TÃ¼r und Tor", sagte sie. Gerade im Bereich der Existenzsicherung brauche es verlÃ¤ssliche und eindeutige Regeln. Zudem seien in den RegelsÃ¤tzen "nur sehr begrenzte Mittel fÃ¼r Bekleidung und Hygiene" vorgesehen.

