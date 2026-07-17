Wadephul schlÃ¤gt EU-Stabilisierungsmission fÃ¼r Libanon vor

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) schlÃ¤gt eine europÃ¤ische Stabilisierungsmission fÃ¼r den Libanon vor. Die auslaufende UN-Mission (Unifil) kÃ¶nnte durch eine Truppe mit EU-Mandat ersetzt werden, sagte er.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) schlÃ¤gt eine europÃ¤ische Stabilisierungsmission fÃ¼r den Libanon vor. Die auslaufende UN-Mission (Unifil) kÃ¶nnte durch eine Truppe mit EU-Mandat ersetzt werden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben). "Eine Truppe mit EU-Mandat kÃ¶nne "die Voraussetzung dafÃ¼r schaffen, dass sich die israelische Armee zurÃ¼ckziehtÂ ohne dass die Hisbollah mit ihrem TerrorÂ zurÃ¼ckkehrt".



"Wir sollten in der EU prÃ¼fen, ob wir im Anschluss an die Unifil-Mission mit einemÂ europÃ¤ischenÂ Mandat dafÃ¼r sorgen kÃ¶nnen, dass keinÂ Sicherheitsvakuum entsteht", sagte Wadephul. "Im Libanon mit seiner sich stabilisierenden Regierung gibt es im Moment eine der hoffnungsvollsten Entwicklungen der Region. Wir EuropÃ¤er mÃ¼ssen alles dafÃ¼r tun, dass dieser Prozess positiv weitergeht."



Die seit 1978 tÃ¤tige Unifil ist eine der Ã¤ltesten noch bestehenden UN-Friedensmissionen. An ihr sind auch Bundeswehrsoldaten beteiligt, die die Seegrenze Ã¼berwachen und libanesische Marinesoldaten ausbilden.



Im Libanon bekÃ¤mpfen sich die israelische Armee und die vom Iran unterstÃ¼tzte Hisbollah-Miliz. Der Libanon und Israel fÃ¼hren derzeit direkte Friedensverhandlungen. Die Hisbollah lehnt sowohl ihre Entwaffnung als auch die direkten GesprÃ¤che zwischen der libanesischen Regierung und Israel vehement ab.