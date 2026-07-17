Politik

Nach Kampfjet-Aus: Deutschland und Frankreich beraten Ã¼ber nukleare Abschreckung

  • AFP - 17. Juli 2026, 04:03 Uhr
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Macron (r.) und Merz am Montag in Paris
Bild: AFP

Zum ersten Mal seit dem Ende des gemeinsam geplanten FCAS-Kampfjets treffen Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron mit den Ministerinnen und Ministern beider LÃ¤nder zusammen.

Zum ersten Mal seit dem Ende des gemeinsam geplanten FCAS-Kampfjets treffen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron mit den Ministerinnen und Ministern beider LÃ¤nder zusammen. ZunÃ¤chst soll der gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsrat (ab 8.50 Uhr) auf dem Fliegerhorst NÃ¶rvenich in Nordrhein- Westfalen Ã¼ber eine engere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung beraten. Zum Zeichen der engen Kooperation trotz des gescheiterten Kampfjet-Vorhabens sollen dort deutsche und franzÃ¶sische Soldaten Wartungsarbeiten an Kampfjets der jeweils anderen Nation vorfÃ¼hren.

Beim anschlieÃŸendenÂ Ministerrat in BrÃ¼hl (etwa 11.30 Uhr) geht es unter anderem darum, den mehrjÃ¤hrigen Haushalt der EU zu besprechen. Da dies bereits der letzte deutsch-franzÃ¶sische Ministerrat fÃ¼r Macron ist, geht es auch darum, Vorhaben anzuschieben, die in dessen verbleibender Amtszeit noch umgesetzt werden kÃ¶nnten. Im GesprÃ¤ch sind etwa eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Hochleistungsbatterien, die GrÃ¼ndung eines gemeinsamen KI-Zentrums und eine Kooperation der Sender Deutsche Welle und France MÃ©dias Monde, um Desinformation zu bekÃ¤mpfen.

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