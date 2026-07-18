Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Bundesregierung aufgefordert, auf eine Reform der Schuldenbremse notfalls zu verzichten.
"Es ist nicht absehbar, dass man sich auf eine VerschÃ¤rfung der Regeln einigen kann. In dem Fall sollte man lieber nichts Ã¤ndern, anstatt die Regeln noch weiter aufzuweichen", sagte Grimm der "Rheinischen Post" (Samstag). Die Schuldenbremse sei durch die GrundgesetzÃ¤nderungen zu Beginn der Legislaturperiode schon weitgehend ausgehebelt worden.
"Die Rechnung bekommen wir: Die Verschuldung steigt in atemberaubendem Tempo", kritisierte das Mitglied des Wirtschafts-SachverstÃ¤ndigenrats der Bundesregierung. Es sei vollstÃ¤ndig unklar, wie es unter den aktuellen Rahmenbedingungen gelingen solle, den Anstieg der Verschuldung wieder einzufangen. Deshalb sei eine VerschÃ¤rfung der Schuldenregeln eigentlich dringend notwendig.
"Insbesondere die nach oben offene Bereichsausnahme sollte Ã¼ber die Zeit abgeschmolzen werden. Entweder durch einen Deckel oder indem Jahr fÃ¼r Jahr ein grÃ¶ÃŸerer Anteil der Verteidigungsausgaben aus dem Kernhaushalt finanziert werden muss, bis man letztendlich das Verteidigungsbudget wieder Ã¼ber die Einnahmen finanziert", sagte Grimm. Die Schuldenbremse dÃ¼rfe im Gegenzug aber an anderer Stelle nicht gelockert werden.
Finanzen
Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform
- dts - 18. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Bundesregierung aufgefordert, auf eine Reform der Schuldenbremse notfalls zu verzichten.
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